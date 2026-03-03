Casares llama a la sociedad cántabra a "renovar" este 8M su compromiso con la igualdad

Pancarta 8M en la fachada de la sede de la Delegación del Gobeirno en Cantabria. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha hecho un llamamiento a la sociedad cántabra para "renovar" su compromiso con la igualdad, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Con motivo de esta efeméride, esta semana la Delegación tendrá colocada en su fachada principal una pancarta, como muestra del apoyo del Gobierno de España al feminismo y el avance de la igualdad y los derechos de las mujeres.

"Mientras una sola mujer sufra violencia, nuestra sociedad no será plenamente democrática", ha manifestado en nota de prensa Casares, para quien "alcanzar la igualdad real entre hombre y mujeres sigue siendo la tarea más urgente de la democracia 50 años después".

A su juicio, el 8 de marzo es "mucho más" que el día de todas las mujeres: "es el día en el que se pone el foco en los derechos, las libertades y las oportunidades, pero también en la igualdad como principio universal sobre el que avanzar para mejorar la calidad de nuestra democracia".

El delegado ha señalado que este 8 de marzo las mujeres y el conjunto de la sociedad tienen que "recordar todas las conquistas alcanzadas, pero seguir mirando al futuro como una oportunidad para seguir avanzando hasta erradicar todas las brechas de desigualdad y hacer frente a la ola reaccionaria que quiere que se retroceda en derechos que creíamos conquistados y consolidados".

Según ha advertido, "hay muchos campos de la vida cotidiana en los que aún hoy persiste la desigualdad, otros nuevos como las plataformas digitales, donde la violencia machista no deja de crecer; y muchos lugares del mundo en el que los derechos de las mujeres siguen siendo cercenados".

Así, ha insistido en que "no 'podemos dejar de alzar la voz mientras una sola mujer tenga miedo, sufra violencia o discriminación por el hecho de ser mujer".