Casares niega que Delegación "haya prohibido" concentraciones por Ceuta y espera que sean "pacíficas"

Archivo - El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares.-ARCHIVO - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha negado que el órgano que dirige "haya prohibido" ninguna concentración de las convocadas para esta tarde-noche por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) frente a las casas consistoriales en apoyo a Ceuta, "ni en Santander ni en muchos otros sitios del país".

Así lo ha manifestado este miércoles en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press, en la que ha censurado el uso "partidista" por parte del PP de estas concentraciones, que espera se desarrollen de forma "pacífica", después de que este martes el Partido Popular a nivel nacional pidiera a las delegaciones que "dejaran de prohibirlas" puesto que no van "contra nadie".

"Es un bulo en toda regla", ha sentenciado Casares, quien ha achacado este hecho a "una campaña de desinformación de las derechas".

Al hilo, ha señalado que el debate que se ha producido en relación a la respuesta de la Delegación de Cantabria a la comunicación del Ayuntamiento de Santander para celebrar la concentración --en la que le informaba que no podía convocarla porque los consistorios no tienen el derecho de reunión, por lo que se llevará a cabo como un acto institucional, tal y como indicó Delegación-- ha afirmado que se trata de "una polémica que ha querido montar el PP" y que, como delegado, tiene la "obligación" de hacer cumplir la ley.

Ha aclarado que el derecho de reunión o de concentración "no está sujeto a autorización previa" y que él no puede prohibir ni tiene "la ejecutividad para autorizar una concentración. Simplemente hay que comunicarlo".

En este punto, Casares ha hecho hincapié en "la utilización partidista" que, a su juicio, la alcaldesa, Gema Igual (PP), está tratando de hacer con el apoyo a Ceuta, que tiene "el del conjunto de los españoles desde el primer día", ha apostillado.

Algo que ha hecho extensible a la FEMP, dada la decisión "unilateral" de su presidenta, la 'popular' María José García-Pelayo, de realizar el llamamiento.

"El 1 de septiembre, es decir, ayer, el Ayuntamiento de Santander reconoce su error a la hora de solicitar la concentración y dice que sí, que será un acto institucional. A eso nada tiene que decir la Delegación del Gobierno. Por tanto, es un bulo que la Delegación del Gobierno o que este delegado hayan prohibido esa concentración", ha aseverado.

En este sentido, el también secretario general del PSOE de Cantabria ha censurado que el PP y Vox "están utilizando al pueblo de Ceuta" y ha opinado que a los ciudadanos ceutíes "no se la apoya con soflama, sino con propuestas, con apoyo económico, con medidas como las que aprobó ayer el Consejo de Ministros", ha dicho.

Cuestionado por si el PSOE ha recomendado a algún alcalde de su formación que no secunde la concentración o si se ha recibido alguna instrucción por parte del Ministerio del Interior, Casares ha negado tal extremo y ha mostrado el apoyo socialista a la ciudad ceutí.

Al respecto, ha insistido en que la formación no está de acuerdo con "la utilización partidista que quieren hacer el PP y Vox" y que sus regidores "lo tienen claro", ha sentenciado.

CONCENTRACIONES PACÍFICAS

Por otro lado, Casares ha incidido en que cualquier ciudadano puede acudir a las concentraciones --convocadas a las 20.00 horas frente a los ayuntamientos-- "con todas las garantías" y espera que la gente exprese su apoyo de forma "pacífica". Y no en lo que "pretende el PP o Vox que sean: un ataque expreso al Gobierno de España (PSOE-Sumar)", ha apostillado.

Según ha añadido, muchas personas acudirán "totalmente convencidas y de forma totalmente pacífica a mostrar su apoyo a Ceuta y eso nada tiene que ver con lo que está intentando el PP y Vox de utilizar políticamente a Ceuta", ha sostenido.

Además de en Santander, otros ayuntamientos de la comunidad, como Torrelavega, Camargo, Astillero y Santoña, entre otros, llevarán a cabo estas concentraciones.