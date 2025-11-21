Casares ofrece la colaboración del Gobierno de España al director de Faro Santander - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

SANTANDER 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha ofrecido la colaboración del Gobierno de España al director del proyecto cultural Faro Santander, Daniel Vega, nombrado el pasado septiembre por la Fundación Banco Santander, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Así se lo ha trasladado durante el encuentro que han mantenido este viernes en la sede territorial de la entidad, situada en la calle Hernán Cortés de la capital cántabra, muy cerca del futuro centro artístico, diseñado por el arquitecto británico David Chipperfield.

Casares ha felicitado a Vega y ha opinado que cuando este "gran proyecto" se abra al público en junio del 2026, contribuirá a que Santander y Cantabria sean una referencia cultural "a nivel nacional y mundial".

Casares ha destacado la trayectoria de Vega, vinculada al Museo Guggenheim de Bilbao, al que se incorporó en 1998 y donde ha desempeñado el puesto de director de Exposiciones y Conservación desde 2018 hasta la actualidad.

También ha estado presente en la reunión el director de Instituciones del Banco Santander, Roberto García-Borbolla.