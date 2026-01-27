Casares pide a los diputados del PP que voten a favor de la subida de las pensiones y las ayudas al transporte público

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares.-ARCHIVO - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

SANTANDER, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha hecho un llamamiento a los dos diputados del PP por la región, Félix de las Cuevas y Javier Noriega, para que esta tarde voten a favor de los dos reales decretos ley que se debatirán en el Congreso de los Diputados: el de mejora y subida de las pensiones públicas y el de ayudas al transporte público.

"Voten por los intereses de Cantabria y no a favor de los de Alberto Núñez Feijóo", les ha pedido este martes en declaraciones a los medios de comunicación, algo que también ha hecho extensivo a la presidenta autonómica y del PP cántabro, María José Sáenz de Buruaga.

Casares ha apostillado que el PP "está pensando en votar en contra" de estas dos "importantes" medidas con las que el Gobierno de España (PSOE-Sumar) "está tratando de mejorar la vida de los hombres y las mujeres del país".

"Hoy el Partido Popular va a votar para bajar las pensiones públicas de 150.000 personas en Cantabria", ha advertido el delegado del Gobierno, que ha añadido que este es el mensaje que quiere que los ciudadanos cántabros "tengan claro".

Por ello, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de los 'populares', puesto que la comunidad tiene las quintas pensiones más altas del país --un pensionista cántabro cobra 1.650 euros de media, ha recalcado--, algo que es "consecuencia" de la política del Ejecutivo central que "decidió por ley actualizar las pensiones de nuestros mayores". "Si eso se ve paralizado es porque el PP quiere votar en contra", ha dicho.

Y en la misma línea, el representante del Gobierno central en la comunidad les ha pedido que voten a favor del real decreto ley de ayudas al transporte público, porque de lo contrario, "votarán en contra de los descuentos en el transporte público en Santander, Torrelavega y Castro Urdiales, además de la gratuidad de los Cercanías".

"El PP no puede estar secuestrado por los intereses de Feijóo", ha insistido, para criticar que, si se da el caso, estarán votando "en contra de la gente y de Cantabria". Por ello, Casares ha pedido a Buruaga y los diputados 'populares' que "recapaciten".

VALORACIÓN DE LA EPA

Por otro lado, Casares ha celebrado los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes, "los mejores de empleo de la historia de España", con 22,5 millones de personas trabajando, la cifra "más alta de toda la serie histórica", ha destacado.

Ha apuntado que estos "extraordinarios" resultados van acompañados de una "mejora" en la calidad del empleo con la reducción del desempleo juvenil y femenino y con más contratos indefinidos, y ha señalado que son "consecuencia" de las políticas del Gobierno de España y, en concreto, de la reforma laboral que contó "con el voto en contra del PP", ha incidido.

El delegado del Gobierno también ha hecho hincapié en que estos datos se "reflejan" en Cantabria, comunidad donde más se ha reducido el desempleo en 2025, con una tasa de 6,7%. "Es una extraordinaria noticia", ha dicho.

Además, y en contraposición al Gobierno autonómico, ha afirmado que el Ejecutivo central está haciendo políticas "proactivas en beneficio del mercado de trabajo" y ha tomado medidas "tractoras" de "modernización" de la economía y del tejido productivo y empresarial a través de los fondos europeos.

Por otra parte, Casares ha mostrado su apoyo a los ganaderos y agricultores que han convocado una nueva tractorada para este jueves, día que ha confirmado los recibirá en la Delegación del Gobierno como sucediera en la anterior concentración que llevaron a cabo. Ha asegurado que seguirá trabajando conjuntamente con el sector en sus reivindicaciones.

Ha hecho estas declaraciones tras el minuto de silencio que se ha guardo en la puerto de la Delegación por ultima víctima de violencia de género confirmada por el Ministerio de Igualdad.