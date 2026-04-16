Casares pide "recapacitar" sobre la regularización a una Buruaga "secuestrada" por Vox y "títere" del PP

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ASTILLERO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha negado los "bulos" del PP y la "extrema derecha" sobre el efecto llamada de la regularización de migrantes y ha pedido a la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, que "recapacite" tras anunciar que se plantea llevarla a los tribunales, una postura que, en su opinión, se debe a que está "secuestrada por Vox" y a las órdenes de la dirección nacional del Partido Popular.

Al respecto, Casares ha subrayado "Buruaga no decide nada por sí sola; hace lo que la manda el Partido Popular" y su líder, Alberto Núñez Feijóo. "Es lo peor que se puede tener, un títere al frente de la Presidencia del Gobierno de Cantabria". "Lo que esperamos los que vivimos aquí es que estemos pensando en los intereses de Cantabria y no lo que nos diga al dictado el Partido Popular", ha lamentado.

El delegado y también secretario general del PSOE de Cantabria se ha pronunciado así a preguntas de los medios este jueves, en el que se ha abierto el plazo para solicitar la regularización de manera telemática. A partir del lunes se podrá hacer también de forma presencial, con cita previa, en dos oficinas de Correos en Santander -las de la Plaza Alfonso XIII y calle Vargas- y en la de Torrelavega, así como en la sede de la Seguridad Social.

Un proceso para el que "ya tenemos todo preparado en Cantabria" y que estará abierto hasta el 30 de junio, por lo que, aunque se espera mayor volumen de solicitudes durante los primeros días, Casares ha asegurado que hay "plazo suficiente" para que quienes quieran regularizar su situación puedan hacerlo "con normalidad y tranquilidad".

El delegado ha defendido esta regularización como "un hito extraordinario de país" para avanzar en los derechos y obligaciones de "mucha gente que ya vive con nosotros". Así, "va a permitir que puedan contribuir a nuestro bienestar, a nuestro desarrollo económico y al mantenimiento de los servicios públicos".

Es por ello que ha lamentado "profundamente" la postura de las comunidades gobernadas por el PP que han mostrado su intención de recurrir esta medida ante la Justicia, ante las que ha negado los "bulos continuos" sobre el efecto llamada subrayando que el objetivo es "normalizar" la situación de personas que ya están en España.

"Esto tiene una doble dimensión: darles derechos y mejores oportunidades para que, por ejemplo, puedan tener un contrato de trabajo", ha explicado Casares, que asegura que esto es algo que demandan los empresarios de Cantabria porque necesitan esa mano de obra. En paralelo, también se les imponen obligaciones que implican que, "como todo el mundo, contribuyan a la Seguridad Social y al mantenimiento de los servicios públicos", ha defendido.

Para el representante del Estado en Cantabria, esto son "cosas que a cualquier ciudadano le parecen normales", a pesar de la "deriva y estrategia del PP a nivel nacional". "Lamento profundamente esa visión que tiene el Partido Popular y que se olvide siempre de lo más importante, que son de los derechos humanos", ha dicho.

HACEN "LO UNO Y LO CONTRARIO"

En este sentido, ha pedido a la presidenta cántabra que "recapacite" porque "estamos hablando de derechos de ciudadanía, que son personas que ya viven con nosotros". "Creo que está secuestrada por Vox, teme a la extrema derecha de Vox y esto la lleva a hacer lo uno y lo contrario", ha apostillado Casares.

Y es que ha hecho hincapié en que el Gobierno de José María Aznar llevó a cabo un proceso de regularización de migrantes y también en que el PP votó hace unos años a favor de la iniciativa legislativa popular que hablaba de impulsar este proceso.

"Eso ha sido antes de ayer, como quien dice, y hoy el PP hace lo uno y lo contrario al mismo tiempo. Estamos acostumbrados", ha criticado el delegado, que ha hecho estas declaraciones en Astillero, en una visita a obras de duplicación de vía por parte de Adif.