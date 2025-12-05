Casares pide "respeto a las libertades, derechos y oportunidades" de la Constitución, "más vigente que nunca"

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, junto a alumnos del IES Santa Clara - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha reclamado "respeto a las libertades, los derechos, la justicia social, la igualdad y las oportunidades" de la Constitución Española de 1978, que ha considerado que está "más vigente que nunca".

Así lo ha dicho este viernes antes de iniciarse una lectura continuada del articulado de la Carta Magna en el Hall de la Delegación del Gobierno. Una iniciativa para dar lectura a los 169 artículos de la Constitución con motivo del 47 aniversario de la misma, que se conmemora este sábado, 6 de diciembre, y en la que han tomado parte autoridades, estudiantes del IES Santa Clara de Santander y empleados públicos.

Casares, que ha sido el encargado de leer el primer artículo, ha destacado que la Constitución supuso muchos avances para España, que con ella inició su actual democracia tras la dictadura y abrió "la etapa de mayor progreso, bienestar y desarrollo de nuestro país".

Por ello, ha señalado que el 47 aniversario de la Carta Magna es "un día importante para reivindicar lo que conllevó" el texto constitucional y a los "padres" de la Constitución.

"Pero también hay que reivindicar a todo un país, a todo un pueblo, a millones de españoles, que dieron un paso valiente, un paso definitivo hacia la democracia y que en aquellos años de la transición entendieron el momento histórico que atravesaba el país y que dieron un paso firme para avanzar en derechos en libertades y en oportunidades", ha añadido.

Además, el delegado del Gobierno ha manifestado que la Constitución de 1978 está "más vigente que nunca" y, por ello, la Delegación ha invitado a su lectura a alumnos del IES Santa Clara, que son "jóvenes que van a vivir en el futuro, tienen todo el futuro por delante y, 50 años después de la democracia, es muy importante que conozcan lo que supuso esta Constitución".

Para finalizar, ha emplazado a la sociedad a reafirmar la Constitución "en estos momentos en los que todo está en cuestión, en los que vemos también que los derechos, las libertades y las oportunidades peligran".

"Es momento de reafirmar nuestra Constitución de 1978 y que digamos alto y claro que la mayor y la mejor dictadura que hay es la del respeto a las libertades, los derechos, la justicia social, la igualdad y las oportunidades", ha concluido.