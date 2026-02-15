Casares promete que si el PSOE gobierna Cantabria pondrá en marcha mil viviendas públicas de alquiler

Pedro Casares y Elma Saiz momentos antes de su intervención - PSOE

SANTANDER, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha prometido la puesta en marcha de mil viviendas públicas de alquiler la próxima legislatura si los socialistas gobiernan en la comunidad tras las elecciones autonómicas de 2027, un compromiso que ha contrapuesto con las 285 que aseguró el PP y de las que se han construido 30.

Además, para los jóvenes de menor renta, el Gobierno regional se hará cargo de "todos los gastos que supone alquilar una vivienda" (fianza, seguro de impago del alquiler...).

Y también se ha comprometido a la implantación de una bonificación fiscal autonómica para los propietarios que se comprometan a mantener los precios del alquiler.

Casares ha lanzado estos compromisos en materia de vivienda durante la comida anual que su partido ha celebrado este domingo en el Hotel Chiqui de Santander y en la que, entre otros, ha estado acompañado por la portavoz del Gobierno central y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha subrayado el "compromiso" del Gobierno de Pedro Sánchez con Cantabria.

INSTA A BURUAGA UN "ACUERDO DE REGIÓN" SOBRE VIVIENDA

El líder de los socialistas cántabros ha subrayado en su intervención que "la falta de vivienda es urgente" y ha reivindicado como algo "prioritario", y en lo que "no hay tiempo que perder", la necesidad de un "acuerdo de región" en esta materia.

"No podemos esperar a 2027", ha advertido Casares que, en este sentido, ha anunciado que esta misma semana escribirá a la presidenta de Cantabria y del PP a nivel regional, María José Sáenz de Buruaga, para alcanzar este "acuerdo de región" en este ámbito para lograr que la comunidad cuente con viviendas dignas a precios asequible.

Según ha detallado, le propondrá un "acuerdo de región que garantice que la vivienda pública sea pública para siempre frente al modelo de la especulación del Partido Popular".

EL PSOE, EL "ÚNICO CAPAZ" DE PARAR Y GANAR A PP Y VOX

En otro orden de cosas, y en un plano más general, el también delegado del Gobierno ha reivindicado durante su intervención en la comida que el PSOE es "la única esperanza" y la "única garantía del cambio" en Cantabria y de acabar con tres años de "desgobierno" del PP.

"Somos los únicos capaces de parar a PP y Vox y de ganarles y lo vamos a hacer con propuestas, ideas, proyectos e inversiones", ha subrayado el líder socialista.

Además, ha vuelto a reivindicar que "todo lo que se mueve en Cantabria lleva el sello del Partido Socialista y la inversión del Gobierno de España" y ha acusado al PP de intentar "apropiarse de lo que ellos no están liderando".

Casares ha pedido "un esfuerzo" a los suyos para explicar "todo lo que está haciendo" el PSOE para Cantabria desde el Gobierno de España mientras "el Partido Popular trata de desmantelarlo todo".

También les ha instado a "trabajar juntos en esa Cantabria que queremos y que los cántabros merecen", planteando propuestas para lograr una comunidad en la que "la decencia se imponga a la demagogia" y a los "insultos".

"Todo eso es el trabajo que tenemos para los próximos 15 meses: explicar a la ciudadanía de esta tierra que hay un proyecto político capaz de dar respuesta a las necesidades de los hombres y mujeres de Cantabria", ha resumido el líder socialista, que ha asegurado que su partido está "con más ganas, ilusión y fuerza que nunca para vencer y convencer en 2027".

Antes que Casares han intervenido el secretario general del PSOE de Santander, Daniel Fernandez, y el líder de Juventudes Socialistas de Cantabria, Fran Cano.

Fernández ha asegurado que los socialistas, y también Cantabria y Santander, se juegan "mucho" en las próximas elecciones municipales y autonómicas.

Tras reivindicar la gestión realizada por el PSOE en sus años en el Gobierno regional, ha opinado que "Santander necesita un nuevo impulso" y Cantabria "recuperar la ambición" y "volver a pensar en grande", algo para lo que el PSOE tiene "equipo e ideas" para poder desarrollarlo y, por ello, ha hecho un llamamiento a la movilización.

Centrándose en Santander, Fernández ha resumido la gestión de la alcaldesa Gema Igual (PP) y de su equipo en las palabras de "decadencia, abandono, retroceso, desidia y estancamiento".

Estas políticas, según ha lamentado, están haciendo un Santander cuya población "no crece", de la que los jóvenes "se marchan" y que tiene "miles de viviendas vacías" y que son vistas como un "activo financiero" y algo "para invertir", en lugar de "para vivir". "Esto es el modelo del PP", ha recriminado.

Por su parte, el líder de Juventudes Socialistas, Fran Cano, se ha felicitado de que los jóvenes socialistas también marquen "la hoja de ruta" del PSOE, un partido "más unido y más vivo que nunca", y ello frente a un Gobierno del PP que "no escucha" a los jóvenes y "vive de espaldas a la realidad".