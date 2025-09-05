Casares supervisa el dispositivo de seguridad de La Vuelta en Cantabria, con más de 400 agentes

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, supervisa el dispositivo de seguridad de La Vuelta - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CABEZÓN DE LA SAL 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha supervisado este viernes el dispositivo de seguridad de la Vuelta Ciclista a España a su paso por Cantabria, integrado por más de 400 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, de los que más de la mitad acompañan a los ciclistas en todo el recorrido de la prueba por el país y el resto forman parte del despliegue adicional en la región.

Casares ha mantenido un encuentro con los integrantes de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de la Guardia Civil para esta Vuelta antes del inicio de la 13 etapa, con salida en el municipio cántabro de Cabezón de la Sal y meta en el L'Angliru en Asturias.

Allí ha ensalzado que el importante dispositivo de seguridad con motivo tanto de esta etapa como la de la jornada de este jueves ha permitido que el paso de La Vuelta por Cantabria se haya desarrollado "sin incidentes" y ha permitido a la afición disfrutar "del mejor ciclismo".

En cuanto al dispositivo, ha detallado que la Unidad Móvil de la Guardia Civil que acompaña a la Vuelta está integrada por 132 agentes de varias especialidades, y a ella también se suma la unidad específica de la Policía Nacional para la prueba con 65 efectivos. Mientras que en Cantabria, con motivo de la etapa completa en la región de este jueves --que se desarrolló entre Laredo y Los Corrales de Buelna-- y la salida desde Cabezón de la Sal de este viernes, también se ha establecido un dispositivo específico con casi 200 agentes.

"En total, cerca de 400 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cantabria, con más de 200 en vehículos como motos, todoterrenos, furgonetas y el helicóptero de la Guardia Civil", ha añadido el delegado, que ha expresado su reconocimiento al trabajo de los efectivos de Policía y Guardia Civil para "garantizar que todo vaya con normalidad".

Por su parte, el comandante jefe de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de La Vuelta, Gerardo Suárez, ha trasladado el "orgullo" que supone para la Guardia Civil velar por la protección y seguridad en esta prueba.

Además, ha destacado que este viernes se desarrolla una etapa "emblemática", pues la llegada a L'Angliru es "una de las más vistas a nivel internacional".

Respecto a las protestas contra la participación del equipo israelí que vienen acompañando a cada etapa y que hace dos días dieron lugar a la suspensión de la carrera antes de su llegada a Bilbao, ha señalado que en Cantabria han transcurrido con "normalidad".

También ha indicado que el dispositivo de seguridad es el mismo desde el inicio del recorrido pese a estos episodios, pues está preparado para "reaccionar ante posibles riesgos". "Ya es una unidad con unas capacidades reforzadas para dar cobertura a una prueba de carácter internacional", ha explicado.