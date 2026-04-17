Casares ve "difícil" mantener distinciones a Óscar Freire: "No ha tenido una conducta ejemplarizante"

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SANTANDER 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares, ve "difícil" mantener los reconocimientos otorgados al exciclista cántabro Óscar Freire, condenado por un delito leve de injurias a su mujer, pues considera que no ha tenido "una conducta ejemplarizante".

El deportista fue denunciado inicialmente por su esposa por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar y fue detenido el pasado domingo y juzgado el lunes. En la vista, con acuerdo de las partes, se le impuso una pena de nueve días de localización permanente y orden de alejamiento de la víctima durante seis meses.

Preguntado por este asunto en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, el delegado del Gobierno ha señalado que la de Freire, "desde luego, no es una conducta ejemplarizante", más allá de que forme parte del ámbito privado del exciclista.

Así, cuestionado por si habría que retirar honores y distinciones al triple campeón del mundo, Casares considera "difícil que se mantengan reconocimientos a personas que no son ejemplares en lo personal" y en relación además con hechos que constituyen "un gravísimo problema social".

"Yo creo que la violencia machista forma parte del ámbito público y toda la sociedad tenemos que comprometernos en erradicar este gravísimo problema social", ha concluido.