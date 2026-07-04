Casi 1.000 personas reivindican en Santander una sanidad pública de calidad y "sin recortes"

Imagen de la manifestación en defensa de la sanidad pública - EUROPA PRESS

SANTANDER 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casi un millar de personas han reivindicado este sábado en Santander una sanidad pública "de calidad" y han protestado contra las listas de espera, los "recortes" y la "privatización" de servicios.

Convocados por diferentes colectivos políticos, sociales y sindicales, a partir de las 12.00 horas, han salido desde la Plaza de Numancia y han recorrido las calles Burgos y Jesús de Monsterio, hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento. Una pancarta, bajo el mensaje 'Sanidad pública y de calidad. Sin recortes ¡Privatización no!', ha liderado la movilización.

Los manifestantes han cantado 'Lo público es servicio, lo privado, beneficio', 'La lista de espera mata y desespera' o 'Gobierne quien gobierne, la sanidad pública se defiende', entre otras proclamas.

Asimismo, han mostrado carteles como 'Primero la Primaria', 'Por un Hospital de Laredo digno', '¡¡Luchemos por una sanidad pública de calidad!!', 'Exigimos transporte a Laredo y Valdecilla con más frecuencia', 'Sanidad pública también en Campoo', 'No más recortes en el Hospital Tres Mares' o 'Servicios públicos. Sanidad es vida',

La movilización ha contado con el apoyo de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Cantabria, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cantabria, la Coordinadora Cántabra para la Defensa del Sistema Público de Pensiones, los sindicatos CGT, ATI e Intersindical Cántabra, diferentes colectivos sanitarios de los Hospitales de Valdecilla, Tres Mares y Laredo, y representantes de los partidos políticos PSOE, PRC, IU, Podemos y Cantabristas.

Entre las autoridades locales y regionales presentes, han asistido el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), y la diputada del Grupo Regionalista Paula Fernández, ambos candidatos a las próximas elecciones autonómicas.