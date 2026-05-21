Casi 500 personas participan en la jornada de convivencia de los Centros Sociales de Mayores del Gobierno

El Gobierno celebra la jornada de convivencia de los Centros Sociales de Mayores - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Casi 500 personas han participado este jueves en el Teatro Casyc en la jornada de convivencia de los usuarios de los siete Centros Sociales de Mayores del Gobierno de Cantabria, que ha contado con la actuación musical del grupo 'Jueves de boleros', que ha interpretado diversos éxitos de su tradicional repertorio.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha asistido al evento, concebido como espacio de encuentro y ocio para impulsar el envejecimiento activo y saludable, así como la participación social de las personas mayores, ha informado el Gobierno.

Durante su intervención, la consejera ha considerado el envejecimiento activo como "una forma de entender las políticas públicas, una manera de acompañar la vida y una forma de reconocer lo mucho que las personas mayores han aportado a Cantabria".

En este sentido, ha agradecido a los mayores su contribución "a la construcción de la región que hoy disfrutamos".

"Envejecer activamente es seguir viviendo con plenitud", ha señalado, y se ha referido a las actuaciones impulsadas por el Gobierno regional en este ámbito, como la constitución del Consejo de las Personas Mayores de Cantabria, la elaboración del Plan Estratégico de las Personas Mayores y el inicio del proceso de redacción del anteproyecto de ley del Estatuto del Mayor.

Ha explicado que este Estatuto establecerá un sistema integral de protección y reconocimiento de los derechos de las personas mayores de Cantabria, que garantizará su pleno ejercicio y fomentará el envejecimiento activo.

Gómez del Río también ha destacado "la valiosa función" que cumplen los centros sociales de mayores como espacios de convivencia y encuentro. "Son verdaderos hogares compartidos; lugares donde se cultiva la amistad, se mantiene la mente y el cuerpo activos, se previene la soledad no deseada y donde cada persona se siente parte de una comunidad".

Por este motivo, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo regional para reforzar estos centros con el impulso de actividades que promuevan la salud, la cultura, la formación continua, el disfrute del ocio y la participación social.

En el acto, la consejera ha estado acompañada por el director general de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada, Eduardo Rubalcaba; y por el presidente de la Fundación Caja Cantabria, Gaspar Laredo.