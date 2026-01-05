Casi toda Cantabria está el día de Reyes en alerta por nieve y el litoral por oleaje

Archivo - Una persona camina por una calle cubierta de nieve - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Casi toda Cantabria estará este martes, 6 de enero, en alerta por nieve, especialmente el centro de la región y Valle de Villaverde, y el litoral también por viento y oleaje.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará el aviso naranja (riesgo importante) por nevadas en el centro y valle de Villaverde hasta las 15.00 horas del día de Reyes. Se esperan acumulaciones de 10 centímetros en cotas en torno a 400-500 metros.

Por su parte, Liébana y la Cantabria del Ebro estarán en aviso amarillo (riesgo) por nieve, también hasta las tres de la tarde.

Los espesores podrán alcanzar igualmente los 10 centímetros por encima de los 400-500 metros en Liébana y de los 700-800 metros en la Cantabria del Ebro.

Por su lado, el litoral está en aviso por costeros, hasta las 12.00 horas, por viento del norte de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), localmente de 62 a 74 km/h (fuerza 8), según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).