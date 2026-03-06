El catedrático Pablo Arias, nuevo director del Instituto de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria

Pablo Arias, en la sede del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria - UC

El catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cantabria (UC) Pablo Arias será el nuevo director del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC), tras el nombramiento realizado esta mañana por el Patronato de la entidad.

Arias, que ya estuvo al frente del IIIPC entre 2004 y 2009 --de hecho fue su primer director--, asume un segundo mandato "con mucha ilusión y con muchas ganas de intentar colaborar" con sus compañeros para "seguir desarrollando la importante labor que está llevando a cabo el Instituto desde hace 30 años".

"Es un centro puntero en la arqueología española y me atrevería a decir también que en la europea, y tenemos muchos retos por delante y muchos trabajos tanto de campo como de laboratorio por hacer". "Espero que los próximos años, con la colaboración de todos, sean muy productivos", ha afirmado el investigador.

El Patronato está compuesto por representantes de las instituciones cotitulares del Instituto: la rectora de la UC, Conchi López, quien lo preside; la directora General de Cultura y Patrimonio Histórico del Gobierno de Cantabria, Eva Guillermina Fernández; el representante de Santander Universidades - Grupo Santander, Manuel Iturbe; y Jesús González Urquijo, como director saliente del IIIPC.

Pablo Arias (Oviedo, 1961) se formó en la Universidad de Oviedo y en la Universidad de Cantabria. En esta última obtuvo en 1994 la licenciatura en Filosofía y Letras, con Premio Extraordinario, y en 1989 el doctorado con una tesis acerca de la neolitización del norte de la Península ibérica.

En la UC ha ocupado, además, diversos cargos académicos, entre los que destacan los de vocal del Consejo Social (1986-1990) y vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras (1993-1996).

Ha sido también profesor invitado en la Universidad de Oxford (Reino Unido), fellow del Wolfson College de esa misma Universidad y profesor Invitado de la Universidad Nacional del Comahue (Argentina). Asimismo, es miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas (UISPP), en la que dirige la Comisión de Mesolítico de Europa y el área circunmediterránea.

Su actividad investigadora se ha centrado en el estudio de las sociedades de cazadores-recolectores avanzados y de los inicios de la agricultura y la ganadería, con particular atención al simbolismo y el ritual.

Ha dirigido numerosos programas de investigación arqueológica, entre las que destacan las excavaciones de los sitios de Los Canes, Arangas, El Alloru, Tito Bustillo y La Lloseta, en Asturias; de Errotalde I en Navarra; de los concheros de Poças de São Bento, Cabeço das Amoreiras, Arapouco, Cabeço do Pez y Barrosinha, en Portugal; del cementerio mesolítico de Hoedic, en Francia; de los abrigos de Arroyo Corral I, Arroyo Corral II y Las Mellizas, en la Patagonia argentina; y el proyecto de investigación etnoarqueológica entre los hadzas de Tanzania.

DIRECCIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE LA GARMA

Su aportación más relevante ha sido la dirección, desde su inicio en 1996, del gran proyecto de investigación interdisciplinar que se lleva a cabo en la Zona Arqueológica de La Garma (Cantabria). Ha dirigido también 14 proyectos del Plan Estatal de I+D+i y ha participado en cuatro proyectos europeos.

Resultado de esos trabajos ha sido la publicación de más de 300 artículos, muchos de ellos en revistas internacionales del máximo nivel --como Nature, Current Anthropology, Journal of World Prehistory, Journal of Archaeological Science, Antiquity, Human Evolution, World Archaeology, Current Biology, Bulletin de la Société Préhistorique Française o Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums-- y 14 monografías.

Ha organizado diversas reuniones científicas internacionales, entre las que destaca la 45ª Reunión de la Sociedad Hugo Obermaier (2003) y el 8º Congreso sobre el Mesolítico en Europa (2010). Asimismo, ha sido invitado a impartir conferencias en centros de relevancia internacional, como la Uniwersytet Adama Mickiewicza de Poznan en Polonia, el Musée de l'Homme de París, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el Museo Nacional de Ciencias de Tokio, la Sociedad Argentina de Antropología, el Neanderthal Museum, el Museo Etnográfico de Buenos Aires, el British Museum, la Universidad de Oxford, el Museu Nacional de Arqueologia de Lisboa y el Römisch-Germanisches Zentralmuseum, en cuya sede de Neuwied impartió en 1999 la Conferencia Anual Rudolf Virchow.

Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio 'Cantabria Nuestra', otorgado por la asociación de ese nombre por su labor en la investigación y difusión del Patrimonio (1998), el Premio Nacional de Arqueología y Paleontología, concedido por la Fundación PALARQ (2021), y el VI Premio Navarra Televisión a los Valores Culturales (2021), según ha informado la UC en nota de prensa.