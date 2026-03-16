Un catedrático y tres profesores titulares toman posesión en la UC

Toma de posesión de un nuevo catedrático y tres profesores titulares en la UC - UC

SANTANDER, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, ha presidido este lunes la toma de posesión de un nuevo catedrático en Derecho Mercantil, Julio Álvarez; de dos profesoras titulares en Matemática Aplicada e Ingeniería Eléctrica, Vera Egorova y Raquel Martínez, respectivamente; y de un profesor titular en Física de la Materia Condensada, César Moreno.

Julio Álvarez ejerce además como secretario general de la universidad, por lo que ha sido el gerente de la institución, Santiago Fuente, quien se ha encargado de darle posesión como catedrático. Posteriormente, ya en su condición de secretario general, Álvarez ha oficiado la toma de posesión de los nuevos profesores titulares en el acto celebrado en la Sala Rector Jordá.

Durante su intervención, la rectora ha felicitado a los cuatro docentes por este nuevo paso en su trayectoria académica y ha señalado que este acto inaugura la serie de tomas de posesión correspondientes a la última oferta de empleo público convocada por la UC.

Julio Álvarez Rubio, secretario general de la UC y catedrático en Derecho Mercantil, codirige el Máster en Derecho de Comercio y Consumo. Ha sido profesor visitante en distintas universidades americanas y europeas; ha impartido numerosas conferencias en prestigiosas instituciones como UCBerkeley y el Comité Económico y Social Europeo y, en su día, ostentó la dirección académica de la Cátedra Euroamericana de Protección Jurídica de los Consumidores.

En su actividad investigadora destacan cuatro monografías publicadas en editoriales jurídicas de prestigio y decenas de publicaciones en revistas de impacto internacional. Además, ha dirigido tres tesis doctorales y tiene concedidos tres sexenios de investigación y un sexenio de transferencia.

Además de su trayectoria académica, Álvarez ha desarrollado actividad profesional fuera de la universidad. Así, es arbitro de consumo y ha desempeñado funciones como secretario de consejos de administración de sociedades mercantiles. También ha desarrollado labores de consultoría para organismos internacionales como la Unión Europea y gobiernos de diversos países en temas relacionados con la protección jurídica del consumidor. En la actualidad es vocal del Tribunal Administrativo del Deporte.

PROFESORES TITULARES

En cuanto a los nuevos profesores titulares, Vera Egorova cuenta con una sólida trayectoria internacional que inició con su formación en Matemáticas Aplicadas e Informática en la Universidad de Volgogrado (Rusia) y en la Universidad de Halmstad (Suecia).

Entre 2013 y 2016, desarrolló su etapa predoctoral como investigadora Marie Curie en la Universitat Politècnica de València (UPV) colaborando con un consorcio de universidades y entidades financieras de primer nivel. Obtuvo el grado de Doctora en Matemáticas con mención cum laude, siendo galardonada con el Premio Extraordinario de Doctorado en 2017 por su investigación en ecuaciones diferenciales con frontera libre.

Tras una etapa posdoctoral en el Basque Center for Applied Mathematics (BCAM), centro de excelencia Severo Ochoa, investigando modelos de propagación de incendios forestales, se incorporó a la UC en 2018.

Por su parte, Raquel Martínez Torre es ingeniera industrial, máster en Investigación en Ingeniería Industrial y doctora en Ingeniería Industrial. Su labor investigadora en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética, como miembro del Grupo de Tecnologías Electro Energéticas Avanzadas (GTEA), se ha centrado en la integración de energías renovables en la red eléctrica mediante técnicas de gestión dinámica de líneas.

Ha participado en 28 proyectos de investigación, de los cuales 7 corresponden a proyectos competitivos nacionales e internacionales, y el resto a colaboraciones con empresas. Estos proyectos han dado lugar a la publicación de 20 artículos en revistas indexadas, 3 patentes y 23 aportaciones a congresos internacionales.

Actualmente, imparte clases en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía y en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación. Además, participa como docente en varias asignaturas del Máster de Formación Permanente en Energías Renovables y Gestión Energética de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía, del cual también es coordinadora.

En el ámbito de la gestión universitaria, es subdirectora de Internacionalización y Comunicación, coordinadora de movilidad y enlace de igualdad de dicha Escuela.

Por último, César Moreno Sierra se licenció en Física Fundamental en 2005 en la UCy obtuvo su doctorado en Física de Materiales en el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB-CSIC) en 2010 por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Posteriormente, realizó una etapa postdoctoral en la Universidad Politécnica de Cataluña y más tarde obtuvo un puesto altamente competitivo (ICYS) en el National Institute for Materials Science (NIMS) en Japón, donde también fue promovido a investigador permanente.

Regresó a Barcelona con una beca Marie Sklodowska-Curie en el Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) y en 2021 se incorporó a la Universidad de Cantabria. Su investigación se desarrolla en áreas interdisciplinarias de la ciencia de materiales. Ha participado en 23 proyectos competitivos de I+D, 11 de ellos como investigador principal, entre los que destaca un proyecto EU H2020 en el que actuó como coordinador.

Actualmente dirige una línea de investigación independiente dentro del grupo de Magnetismo de la Materia, centrada en el diseño y la fabricación de materiales a escala cuántica con precisión atómica para aplicaciones en nanoelectrónica, biosensores, membranas avanzadas de estado sólido y tecnologías digitales emergentes.

En 2018 fue galardonado con el premio Molécula del Año por American Chemical Society y en 2019 recibió el premio Vanguardia de la Ciencia y el Premio a la Investigación Distinguida del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).