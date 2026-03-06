El catedrático de la UC David Lantaron, Premio Internacional al Conocimiento Científico 'Averroes 2025'

David Lantaron, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UC, en la Facultad de Derecho. - UC

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cantabria, David Lantaron, ha sido galardonado con el Premio Internacional al Conocimiento Científico Prever 'Averroes 2025', en reconocimiento a su "trayectoria y buen hacer" en el campo de la prevención de los riesgos laborales.

Los premios Prever, que este año cumplen su vigésimo octava edición, son un referente en el ámbito de la prevención de los riesgos laborales, tanto a nivel nacional como internacional, ha informado la institución académica este viernes.

En esta ocasión, la Comisión Prever de Honores y Recompensas del Premio Nacional e Internacional de Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad Social 'Prever 2025', reunida el 5 de enero, destaca en su decisión los méritos y la difusión realizada por el catedrático de la UC en el ámbito de la prevención de los riesgos laborales.

David Lantaron ha considerado que, en este reconocimiento, han jugado un papel relevante la conjunción de tres elementos: la trayectoria académica; el impacto de su estudio monográfico sobe el suicidio vinculado al trabajo, publicado el pasado año, y su labor al frente de Cátedra Prevención Cantabria, que desarrollan conjuntamente la UC y el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, muestra del compromiso con este valor por ambas instituciones.

Sobre esta área, Lantaron ha explicado que "evoluciona a un ritmo acelerado". "Por una parte, por los riesgos psicosociales, derivados por la propia organización del trabajo; y, por otra parte, directamente por la trascendencia específica de la salud mental, no únicamente vinculada a aquellos".

Al hilo, ha apuntado que los riesgos de la organización del trabajo pueden desarrollar patologías de salud mental y trastornos musculoesqueléticos o de otro tipo, "pero, en gran medida, son problemas de salud mental".

Por ello, en la actualidad, entre otras líneas de actuación, se está abordando la necesidad de reformar el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para sus notificación y registro.

"Se habla y parece urgente una reforma de esta norma reglamentaria, para que entre estas se recojan más claramente y de forma expresa distintas patologías de salud mental", ha subrayado.

La entrega de este reconocimiento se llevará a cabo durante la celebración de las XXVII Jornadas técnicas de PRL y RSC que tendrá lugar los próximos días 13 y 14 de marzo, en el Auditorio Pedro Almodóvar de Puertollano, en Ciudad Real.

El Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo (CGRICT), consciente de la importancia de la prevención en el mundo de las relaciones industriales, creó estos premios en el año 1998 y los llamó Prever en relación con su significado en español: "Mejor es prever lo no llegado que disputar sobre lo pasado".

Su consolidación llegó gracias a la colaboración de las direcciones generales de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de las diferentes comunidades autónomas, al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los institutos autonómicos de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional (ALSO), el Colegio Oficial de Profesionales para la Seguridad y Salud en el Trabajo de Ecuador (COPSSTEC), la Asociación Nacional de Profesionales en Salud, Seguridad y Ambiente en el Trabajo (ASONAP), el Consejo General de Profesionales para la Seguridad y Salud en el Trabajo de España (CGPSST), la Associação Nacional de Engenheiros de Segurança Ocupacional (ANEST), el Fórum Português de Engenharia de Segurança e Saúde no Trabalho (FoLESST), la AISS y la OISS.

Los premios Prever se entregan anualmente a personas y entidades con un destacado prestigio social, profesional y en ámbitos universitarios, judiciales, económicos y empresariales, y de investigación con proyección en Europa e Hispanoamérica. Los premiados, seleccionados por los miembros del Comité IDUE-UDIMA y el CGRICT, han de alcanzar la unanimidad de la Comisión para ser merecedores del reconocimiento.

Se otorgan en diferentes categorías: individual, empresas e instituciones, internacional, FESVIAL, IDUE-UDIMA, ESGINNOVA, PREVSIS e I+D+i.

También, se hacen reconocimientos especiales a personas que han tenido un papel relevante en el campo de la Seguridad e Higiene en el Trabajo o han realizado algún trabajo concreto de especial relevancia; y se entregan medallas