CCOO alerta de que el 82,5% de los nuevos parados que dejó febrero en Cantabria son mujeres

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha lamentado que Cantabria haya sido la tercera comunidad autónoma donde, en términos porcentuales, más creció el desempleo en febrero, y, además, ha alertado de que el 82,5% de los 372 nuevos parados son mujeres.

En el lado positivo, ha subrayado que, pese al incremento del paro, ha sido el mes de febrero con menos personas paradas desde 2008.

Además, ha destacado que se ha batido un nuevo récord de afiliación para un febrero de la serie histórica. Así, a último día de mes se contabilizaban 233.377 personas afiliadas a la Seguridad Social, lo que supone 1.260 personas más que en el mes de enero.

"La afiliación a la Seguridad Social está atravesando uno de sus mejores momentos y por eso desde CCOO insistimos en que la hoja de ruta pasa por la negociación colectiva para que la clase trabajadora obtenga mejoras salariales que garanticen su poder adquisitivo y con el foco puesto en la reducción de la jornada", ha indicado la secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla.

LAS MUJERES, PEOR PARADAS CUANDO SUBE EL PARO

En su valoración de los datos del paro, CCOO ha señalado que se confirma que "las mujeres son las más perjudicadas de las fluctuaciones del mercado de trabajo" y en los momentos en los que sube el desempleo.

Aunque en el caso de las mujeres, el paro ha aumentado en todas las franjas de edad, CCOO ha llamado la atención en el que incremento que se ha producido en aquellas mayores de 45 años, con 151 más.

De hecho, al sindicato le "preocupa especialmente" que una de cada tres personas desempleadas en Cantabria es una mujer mayor de 45 años.

Además, ha indicado que "la situación no es nueva y refrenda que se trata de una franja de edad que tiene mayores dificultades para reinsertarse en el mercado de trabajo".

Por otro lado, y atendiendo a los datos por sectores, CCOO considera que en febrero se ha vuelto a demostrar que el mercado de trabajo de la comunidad "depende de forma mayoritaria del sector servicios, vinculado siempre a las dinámicas de estacionalidad".

Y es que el sector servicios volvió a liderar un mes más el aumento del paro, con 281 personas más paradas, suponiendo el 75,5% del aumento del paro, mientras que en agricultura (-13), en industria (-9) y la construcción (-13) se registraron ligeros descensos.

"Estas idas y venidas en el empleo se pueden revertir apostando por otros modelos productivos que aportan más valor añadido y consolidan empleos estables y de calidad", ha reivindicado Lombilla.

En cuanto a la contratación, CCOO ha subrayado que, aunque en el segundo mes del año se firmaron 1.586 contratos menos que en enero, han crecido el número de indefinidos y suponen el 31,4% del total de contratos firmados (3.339), mientras que los temporales cayeron en 1.740, alcanzando el 68,60% (7.295).