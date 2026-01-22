CCOO califica como "alarmantes" las cifras de accidentes laborales de 2025 en Cantabria

Archivo - Trabajadores de la construcción - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha calificado como "alarmantes" las cifras de accidentes laborales de 2025 en Cantabria, con 6.851 con baja, un 4,7% menos que en 2024, y ha censurado que el pasado ejercicio no se ha frenado la siniestralidad laboral en la región.

El sindicato ha analizado los datos de siniestralidad laboral correspondientes al año 2025, que ha publicado el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) y que muestran 13.802 accidentes laborales registrados, 6.851 de ellos con baja y 6.951 sin ella. Del total, 5.990 fueron en jornada, que descendieron un 5,5%; y los 861 restantes in itinere, que por el contrario crecieron un 1,5%.

Del total de siniestros en este ejercicio, seis fueron mortales --cinco menos que en 2024--, 45 graves y los 6.800 restantes leves, cifras inferiores en todos los casos a las de 2024.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla, ha remarcado las seis personas fallecidas, "la peor cara de la siniestralidad laboral" y ha considerado "sospechosa en relación al volumen general de accidentes" la cifra de 45 accidentes graves.

Lombilla también ha subrayado la importancia de insistir en las consecuencias que produce la infradeclaración de las enfermedades profesionales, "con retrasos de diagnóstico y empeoramiento de sus patologías, además del perjuicio económico tanto para ellas, como para el sistema público de salud".

En este escenario, la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Cantabria ha advertido que "no nos podemos dejar llevar por triunfalismos por el descenso de los accidentes respecto a los dos años anteriores, porque las cifras siguen siendo alarmantes y no se frena la siniestralidad".

Para Lombilla, ello es "un reflejo de la patente falta de compromiso y de inversión preventiva de las empresas, que ponen en el centro del discurso el falso absentismo laboral mientras desechan otras cuestiones fundamentales que tienen un peso decisivo para mantener la salud de las personas trabajadoras, como la prevención, formación o un mantenimiento adecuado de sus instalaciones".

Analizando los accidentes en relación a la actividad productiva, una vez más la industria manufacturera ha sido la que más accidentes ha registrado, tanto durante el mes de diciembre como en el resto del año, con un 19,37% del total de los accidentes con baja durante la jornada que se han producido a lo largo de 2025, 1.160 accidentes de 5.990. En términos anuales, a esta actividad le siguen la construcción, con el 14,74% del total, 883 accidentes, y el comercio y la reparación de vehículos con el 13,07%, 783 accidentes.

En el análisis de los accidentes sin baja, el número más amplio lo tiene el sector servicios, con 4.267 y el 61,39%, seguido de la industria, con 1.668 y el 24%, y la construcción, con 887 y el 12,76%.