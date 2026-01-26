CCOO Cantabria acepta la propuesta del SIMA para la negociación del convenio del sector conservero

Archivo - Conservera - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria ha decidido por unanimidad aceptar la propuesta realizada el pasado martes por el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para el sector de las conservas, que podría resolver el conflicto de la negociación del nuevo convenio colectivo ya que contempla la equiparación de los grupos 5 y 6, una de las principales reivindicaciones del sindicato y que fue, además, uno de los principales escollos para no firmar el convenio anterior.

CCOO celebró el pasado viernes, 23 de enero, una asamblea de delegados en el sector de las conservas para poner en común la propuesta y, tras conocer sus pormenores, decidió aceptarla al considerar que incluye un sistema de clasificación "más justo y equilibrado", especialmente para quienes actualmente pertenecen al grupo 5.

Lo que se negocia es el convenio colectivo de conservas, semiconservas, salazones, ahumados, cocidos, secados, preparaciones, semitransformados y productos conservados de pescados y mariscos, que en base a esta propuesta tendría un periodo de vigencia de 2025 a 2030 e incluye también una subida total del 12,9% más una cláusula de revalorización del IPC por cada año de vigencia si el incremento pactado es inferior, así como una cláusula de aseguramiento de ganancia de poder adquisitivo.

Además, la propuesta del SIMA crea un diseño de carrera profesional para el personal de producción, incluye protocolos negociados de catástrofes y emergencias climáticas, prevención y actuación en relación con el acoso incluyendo a personas LGTBI, el de mujeres víctimas de violencia de género y el de aplicación de tecnologías TIC/IA.

También contempla un nuevo permiso de acompañamiento a parejas o descendientes mayores de 14 años que vayan a realizar pruebas médicas que exijan acompañamiento de cuatro horas anuales, según ha informado CCOO.

El próximo lunes, 2 de febrero, habrá una nueva reunión en el SIMA donde patronal y organizaciones sindicales, tras las asambleas celebradas, refrendarán o no esta propuesta.