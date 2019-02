CCOO Cantabria reitera que el cambio de modelo productivo "tiene que ser la prioridad"

Publicado 04/02/2019 11:02:39 CET

La secretaria de Empleo de CCOO Cantabria, Laura Lombilla, ha alertado hoy de que en Cantabria "volvemos a rozar los 40.000 desempleados" y ha reiterado que el cambio de modelo productivo "tiene que ser la prioridad".

En este sentido, ha señalado en nota de prensa que "está claro que la apuesta centrada en el sector servicios tiene unos meses de auge", pero Cantabria "necesita estabilidad de enero a diciembre" y "acabar con este sube y baja", ha subrayado Lombilla.

A su juicio, "el baile de cifras es una constante cíclica en la región", que no puede "seguir así", y la economía de los trabajadores cántabros "no mejorará" mientras no haya un empleo de calidad que "no esté marcado por las constantes entradas y salidas al mercado laboral".

Para Lombilla, "otro reflejo más de la precariedad que vive Cantabria es la importante temporalidad que sufre la región". En este sentido, ha destacado que en enero ha descendido la contratación indefinida respecto a 2018, con 111 contratos fijos menos; y por el contrario, los contratos temporales vuelven a aumentar "de manera considerable" (381 más).

Del mismo modo, ha hecho hincapié en "la cara menos visible" de estos datos y que está en relación directa con las personas desempleadas. Así, ha señalado que en diciembre de 2018 "casi la mitad de los desempleados, un 48,48%, no cobraba ningún tipo de prestación" y "si el paro sigue subiendo, tal y como apunta la tendencia, se incrementará el número de personas sin cobertura", ha señalado.

Para Lombilla, "es lamentable que mes tras mes lideremos el ranking de la precariedad, el de las regiones donde más se incrementan las personas sin empleo", una situación que, ha apuntado, "no se equilibrará hasta que no se afronte un cambio real del modelo productivo, más centrado en los sectores de mayor valor añadido".

"Volvemos a reivindicar que para crecer y no quedarnos estancados en el modelo cíclico actual Cantabria necesita más inversión en infraestructuras y en industria", ha concluido.