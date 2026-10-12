CCOO celebrará del 16 al 18 su III Escuela Sindical bajo el lema 'Jóvenes contra la precariedad'

Cartel de la tercera edición de la Escuela Sindical de CCOO Cantabria, que se celebrará del 16 al 18 de octubre en Torrelavega bajo el lema 'Jóvenes frente a la precariedad' - CCOO CANTABRIA

SANTANDER, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) de Cantabria celebrará del 16 al 18 de octubre, en la sede del sindicato en Torrelavega, la tercera edición de su Escuela Sindical bajo el lema 'Jóvenes contra la precariedad'.

A lo largo de las tres jornadas --viernes, sábado y domingo-- se combinarán talleres prácticos, ponencias de personas expertas y espacios de intercambio de experiencias sindicales en los que se abordarán temáticas como el acceso a la vivienda, la situación en el empleo de los jóvenes, una visión de las migraciones desde el ámbito social, novedades legislativas o el pasado industrial de la ciudad donde se celebra el encuentro.

También se abordarán herramientas clave para combatir la desinformación, organizarse sindicalmente y hacer frente a la precariedad desde la acción colectiva, ha informado en un comunicado CCOO.

El encuentro, que tiene entrada libre y gratuita mediante inscripción previa, se inaugurará el viernes 16, a las 16.30 horas, con las intervenciones de la secretaria general de CCOO Cantabria, Rosa Mantecón; la secretaria confederal de Jóvenes de CCOO, Pau García, y la responsable autonómica del sindicato en este ámbito, Andrea Garay.

A continuación, la secretaria de Política Institucional, Empleo y Formación, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla, impartirá una ponencia sobre novedades legislativas.

El sábado 17 comenzará a las 10.00 horas la actividad '¿Nos están contando la verdad? Pensamiento crítico en tiempos de bulo', que ofrecerá el periodista y fundador y director de El Faradio, Óscar Allende.

A las 12.00 arrancará el taller 'Acción sindical para combatir la explotación' a cargo de el secretario de Juventud, Organización y Acción Sindical de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Alberto López.

Ya en horario de tarde, la Escuela de Juventud continuará a partir de las 16.30 horas con la ponencia 'Migraciones, una visión desde el ámbito social', de la que se encargará Movimiento por la Paz.

Después, el autor del ensayo 'La España de las piscinas', Jorge Dioni, pondrá sobre la mesa la crisis global de la vivienda.

Para terminar la jornada, la doctora en Historia del Arte Sara del Hoyo ofrecerá la charla 'La construcción de la ciudad del trabajo: pasado industrial y vivienda en la Torrelavega del Siglo XX'.

El encuentro culminará el domingo con una mesa redonda con delegados sindicales protagonistas de conflictos laborales en la región y un espacio para compartir propuestas.

La Escuela Sindical de Jóvenes de CCOO de Cantabria está subvencionada por la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria.