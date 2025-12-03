CCOO centra su 'IV Foro de Buenas Prácticas' de sostenibilidad en los residuos como materia prima

Foro de Buenas Prácticas de CCOO en Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha celebrado este miércoles la cuarta edición del 'Foro de Buenas Prácticas #SostenibilidadCCOO' en las empresas de la región, que en esta edición se ha centrado en la utilización de los residuos como materia prima para ciertos procesos productivos.

La cita se enmarca en el proyecto 'Implantación de medidas de la estrategia contra el cambio climático y de la economía circular y bioeconomía durante el año 2025' puesto en marcha por el sindicato en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente.

Así, este encuentro, que se constituye como un foro técnico y profesional en el que poner en común las medidas sostenibles en materia de turismo, gestión del agua y producción que llevan a cabo las empresas participantes, ha reunido a sociedades de diferentes sectores y tamaño que coinciden en su ejemplo de buenas prácticas en el campo de esas tres materias.

De este modo, se ha destacado el trabajo que realizan para la puesta en marcha de una actividad más sostenible las empresas participantes, que en esta edición son Agrolinera, Birla Carbon, Bodegas Sel D'Aiz, ENVISAD, La Bicicleta, La Lleldiría y Tecan.

EMPRESAS

De Birla Carbon se ha valorado su visión "dinámica y sostenible", centrada en la innovación y el compromiso con la optimización de recursos y la reducción de emisiones. Mientras, de Bodegas Sel D'Aiz, se ha resaltado su ejemplo de turismo sostenible y sus vinos artesanales que desarrollan combinando la elaboración tradicional con innovaciones que permiten obtener productos respetuosos con el medio ambiente.

En el sector de la hostelería, el restaurante La Bicicleta cuenta con la estrella verde Michelin a la sostenibilidad y utiliza su propia cosecha cumpliendo con el concepto de restauración responsable y sostenible. Una filosofía similar persigue La Lleldiría, dedicada a la elaboración de productos alimenticios artesanales sobre los pilares de la sostenibilidad, seguridad alimentaria, proximidad y autosuficiencia.

Por su parte, la empresa ENVISAD ha destacado por ser un ejemplo de tecnología sostenible que favorece que los medios acuáticos estén libres de contaminación, y Tecan lo es por ser una de las empresas "más sostenibles" en su sector y un ejemplo en la práctica de economía circular con la utilización de materiales compostables y biodegradables.

En esta ocasión, además, el sindicato ha extendido su proyecto más allá de Cantabria por primera vez con la selección de la empresa Agrolinera, ubicada en Asturias y dedicada al desarrollo de tecnología para la recogida, logística y valorización de residuos ganaderos y lácteos, que aplica la economía circular al sector y a la industria artesanal del queso.

El evento ha contado con la participación de la secretaria general de CCOO en Cantabria, Rosa Mantecón; del consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, y el director general de Medio Ambiente, Alberto Quijano, además de miembros del sindicato y representantes de las empresas participantes.

"ESFUERZO COMPARTIDO"

Por su parte, Mantecón ha destacado el compromiso de CCOO con la sostenibilidad tras "muchos años" de trabajo en los que se ha "comprobado y contrastado" que ésta tiene que ser una política de empresa que "tiene que servir para mejorar la productividad y generar una producción más saludable".

En este sentido, ha subrayado que el trabajo encaminado hacia la sostenibilidad "está vinculado a la salud de los trabajadores y a impulsar el respeto a los ecosistemas y el medioambiente", y ha insistido en que la viabilidad de las empresas a lo largo de los tiempos también "se favorezca con medidas sostenibles".

Por su parte, Media ha insistido en que la cooperación y el esfuerzo compartido "son clave" para seguir impulsando políticas públicas "eficaces y responsables", orientadas a "la mitigación del cambio climático, la protección de la biodiversidad y el fomento de la economía circular".

En este sentido, ha afirmado que la lucha contra el cambio climático "no es una opción", sino "una obligación técnica, institucional y social" para entregar a las futuras generaciones una Cantabria "más habitable, verde, innovadora y solidaria".

El consejero también ha resaltado la importancia de la colaboración con entidades sociales como CCOO, un sindicato que desempeña un papel "fundamental" en la defensa de los intereses de los trabajadores y que está implicado "a fondo" en la construcción de un entorno productivo más sostenible, y al que su Consejería seguirá colaborando económicamente.