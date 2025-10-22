CCOO cifra en el 10% el seguimiento de la tercera jornada de huelga docente en todos los centros

Archivo - Foto de archivo. Niños a la entrada de un colegio de Santander - EUROPA PRESS - Archivo

Subraya que en centros de Castro Urdiales o Santander han registrado un seguimiento superior al 30%

La Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria ha cifrado en un 10,07 por ciento el seguimiento de la tercera jornada de huelga de docentes en el conjunto de centros educativos públicos de la comunidad autónoma.

Según ha señalado el sindicato, este porcentaje de seguimiento ha tenido un desarrollo "diferente" entre los distintos lugares de trabajo, manteniendo en algunos casos cifras superiores al 30%, como en Castro Urdiales o Santander.

La convocatoria de CCOO ha permitido extender un día más a todos los centros y etapas la huelga fragmentada, por tipo de centro, convocada para esta semana por STEC, ANPE y UGT --que suman amplia mayoría en la Junta de Personal Docente-- y que este miércoles únicamente se limitaba a Escuelas Oficiales de Idiomas y Equipos de Orientación.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, ha celebrado las iniciativas que están surgiendo desde los propios centros, "desde piquetes informativos a cadenas humanas, organizadas por los propios trabajadores".

Ha indicado que la convocatoria de huelga de cinco días para todos los cuerpos docentes está permitiendo que el profesorado organizado sigan siendo "los protagonistas de una lucha que no podemos delegar en ninguna fuerza".

Así, CCOO ha confiado en que la convocatoria de este jueves, tanto de huelga como de manifestación, sea "una nueva demostración de la voluntad del profesorado de que se atiendan reivindicaciones tan legítimas y necesarias como la adecuación salarial, la bajada de ratios y la cobertura diaria de sustituciones".

Para la responsable sindical es "importante" que todas las personas de Cantabria, independientemente del sector en que trabajen, se vuelquen en apoyo de esta causa y se movilicen también mañana junto al personal docente, porque "las reivindicaciones que planteamos son en beneficio de sus hijos e hijas, pues se busca una mejora evidente del servicio público".

Además, ha apuntado que a todos los trabajadores les interesa, independientemente de si están al servicio de una empresa privada, pública o directamente para la Administración, "que haya recursos para la enseñanza pública", frente a los intereses del Gobierno de Cantabria (PP), que, a su juicio, "son claramente opuestos a los de las personas trabajadoras de la comunidad".