CCOO convoca una asamblea abierta a todo el profesorado para debatir el preacuerdo antes de la manifestación de mañana

Archivo - Un grupo de personas con pancartas, durante una manifestación del profesorado cántabro por la adecuación salarial - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras celebrará este sábado, 14 de marzo, de forma previa a la manifestación convocada a las 12.00 horas desde la Consejería de Educación en el Río de la Pila de Santander, una asamblea abierta al profesorado para informar y debatir sobre el preacuerdo alcanzado el jueves para hacer efectiva la subida salarial del profesorado cántabro y tras la celebrada ayer con la afiliación de CCOO.

El encuentro tendrá lugar a las 10.00 horas en el salón de actos de CCOO en la calle Santa Clara de la capital cántabra.

La federación trasladó al resto de organizaciones sindicales de la Junta de Personal Docente la propuesta de que esta asamblea tenga carácter unitario y abierto, al considerar que se trata de una decisión "de suficiente calado como para que no se limite al ámbito interno de cada sindicato, sino que pueda ser ratificada por el conjunto del personal docente, independientemente de su afiliación, una oferta que ha sido declinada por el resto", ha explicado el sindicato.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, ha señalado que "si durante cerca de 18 meses hemos llamado al profesorado a participar en manifestaciones, concentraciones, encierros y huelgas, también ahora el conjunto del colectivo docente debe tener voz sobre el resultado de la negociación".

En este sentido, Sánchez ha explicado que el objetivo de la asamblea es que el profesorado pueda conocer en detalle el contenido del preacuerdo y debatirlo porque, a su juicio, hay que valorar el esfuerzo realizado por el colectivo docente durante el conflicto. "Si se han sumado a las manifestaciones, a las concentraciones, si han secundado 13 días de huelga en una lucha colectiva, lo justo es que cuando llegamos al final del conflicto la gente participe también", ha apuntado.

Para la federación, la resolución del conflicto debe producirse con la máxima participación posible porque "está claro que cuando nos organizamos y luchamos de forma colectiva avanzamos de forma importante en la consecución de mejoras imprescindibles. Por lo tanto es el momento de avanzar en la organización en los claustros para abordar con fuerza todas las mejoras sociales que tenemos pendientes, como la bajada de ratios, la estabilidad de la plantilla de interinos o la reducción de la burocracia", ha señalado.

El preacuerdo recoge una subida salarial lineal, general y no condicionada de un total de 180,23 euros mensuales hasta enero de 2029, más el IPC que corresponda, y la mejora de los sexenios hasta septiembre de ese mismo año, con 130 horas de formación acreditadas.