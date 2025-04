CCOO critica el "desprecio" de Pascual a los sanitarios al complementar solo el salario de facultativos especializados

SANTANDER 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha tachado de "intolerable" el "desprecio" que el consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual, hace al personal de la sanidad al sólo complementar el salario en Incapacidad Temporal (IT) a una parte del personal facultativo de atención especializada (hospital).

Así se ha referido el sindicato a las manifestaciones del consejero la pasada semana en el Parlamento regional, que fueron refrendadas este lunes por el Grupo Popular.

El sindicato ha subrayado en un comunicado que todos los profesionales que cobran el complemento de Atención Continuada, es decir, que tienen turnos en noches, fines de semana, festivos, Semana Santa, Navidad... y, por tanto, tienen derecho a percibir las cantidades correspondientes en caso de ponerse enfermos.

La secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, Arantxa Cossío, ha señalado que el complemento a facultativos de atención especializada fue un "compromiso que Pascual adquirió de forma sectaria, derivada de un pacto con un sindicato minoritario que sólo representa a una pequeñísima parte de los profesionales".

"Además, se atreve a decir que otros sindicatos no estamos dispuestos a negociar, cuando estamos hartos de repetirle que no se negocia de forma individualizada y que el único espacio de negociación posible es la mesa sectorial, que él ignora", ha censurado.

La sindicalista ha recordado al consejero que "los médicos son importantes para la sanidad pero imprescindibles somos todas las categorías, y hay más de un centenar en el SCS, que trabajamos día a día en hospitales, centros de salud, etcétera".

"Parece que el consejero no tiene en cuenta que la enfermedad no es inherente a una única categoría y le exigimos que deje de mirar sólo en una dirección porque no es justo que su nefasta gestión haga que cobren únicamente unos pocos y, lo que es peor, que el estar enfermo sea un privilegio de una categoría, como si hubiéramos vuelto al Medievo", le ha recriminado Cossío.

La federación sindical asistió este lunes al Pleno parlamentario donde se abordó de nuevo el pago a todos los trabajadoross del complemento de atención continuada en situación de IT y volvió a recordar que es "una demanda que desde CCOO se está exigiendo desde hace tiempo".

De hecho, el sindicato ha precisado que hace un mes instó al Partido Popular a retirar sus enmiendas a la Ley de Simplificación Administrativa al entender que "acentuaban las desigualdades dentro del Servicio Cántabro de Salud (SCS)".

En este sentido, ha recriminado que "una vez más este Gobierno no tenga en cuenta al personal no sanitario al retirarles como figura de 'autoridad pública', estando en primera línea y expuesto a agresiones, como es el caso de celadores en los servicios de urgencias, auxiliares administrativos en Atención Primaria, trabajadores sociales, etcétera".

"El complemento a la IT sólo para los facultativos es una medida injusta. Para evitar discriminaciones y pérdida de derechos vamos a sentarnos a negociar. Aquí estamos nosotras con nuestras ideas y propuestas pero siempre en la mesa sectorial, el espacio legítimo de negociación", ha dicho Cossío, que ha urgido un plan de contingencia global y "abordar ya la planificación de los recursos porque una vez más se nos echa el verano encima".

Por otra parte, la federación ha señalado que CCOO siempre estará dispuesto a negociar y sacar adelante los compromisos y acuerdos pendientes. "Pero, vista la voluntad negociadora del Partido Popular, que ayer nuevamente se puso de manifiesto en el Parlamento, es difícil que quiera hacerlo con acuerdo y consenso", ha considerado.

En este sentido, CCOO, como sindicato mayoritario en la sanidad cántabra y que defiende todas las categorías, ha vuelto a exigir al consejero "que se ponga a negociar, pero para todos los profesionales en su conjunto" y le ha recordado que "quedan muchos compromisos firmados en acuerdos anteriores, como por ejemplo, la adecuación retributiva de los logopedas sanitarios".

Para Cossío, "resulta al menos curioso que César Pascual apunte que está muy preocupado por la sanidad rural cuando no apuesta, por ejemplo, por la atención domiciliaria en Campoo, tiene los hospitales comarcales desatendidos, como es el caso de Laredo, y parece que su máxima preocupación es el convenio singular con Santa Clotilde, que ni siquiera sabemos qué contiene, o el Hospital de Alta Resolución de Castro Urdiales, que ni está ni se le espera", ha concluido.