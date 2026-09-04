CCOO cuestiona la política de inversiones en infraestructuras de Educación y exige planificación

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SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria ha advertido que la política de inversiones en infraestructuras de la Consejería de Educación adolece de la ausencia de una planificación "seria, estable y con visión a medio y largo plazo".

Así, el sindicato ha subrayado que "no basta con anunciar inversiones puntuales", sino que es necesaria "una planificación real" para la escuela pública y dar a conocer a la comunidad educativa cuál es la estrategia a medio y largo plazo, las prioridades "reales" y cuándo se van a ejecutar los compromisos adquiridos.

En un comunicado, la secretaria general de la Federación, Conchi Sánchez, ha afirmado que "la comunidad acumula numerosos proyectos cuya ejecución no avanza al ritmo comprometido tras años de anuncios", como el pabellón del IES La Albericia, la ampliación del IES Valle de Piélagos o del IES Las Marismas, el futuro Conservatorio de Música, Danza y arte de Torrelavega o los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) de Noja y de Energía y Agua de Viérnoles, así como otras actuaciones que permanecen en diferentes fases administrativas, muchas de ellas presupuestadas desde hace años sin una ejecución efectiva.

Para Sánchez, resulta especialmente preocupante que haya inversiones que acumulen retrasos de más de tres años entre el anuncio y el inicio de las obras por cuanto generan "incertidumbre" en las comunidades educativas y obligan a mantener soluciones provisionales, además de "la falta de coordinación entre la planificación de determinadas obras y el funcionamiento ordinario de los centros".

Más allá de las grandes inversiones, el sindicato ha insistido en que "la asignatura pendiente" es el mantenimiento, con "muchas instalaciones que evidencian envejecimiento, deficiencias, problemas de climatización, humedades, cubiertas deterioradas, barreras de accesibilidad y otras incidencias que afectan a las condiciones de trabajo de las plantillas y al bienestar del alumnado".

En este sentido, Sánchez ha puesto el ejemplo del Colegio Rural Agrupado (CRA) Asón, "que requiere de obras de gran envergadura que darán comienzo de forma coincidente con el inicio de curso, sin información ni coordinación con la comunidad educativa".

Además, la Federación de Enseñanza ha recordado que "siguen existiendo aulas de colegios en barracones" a pesar de que las infraestructuras "forman parte de la metodología, condicionan la innovación educativa, favorecen la inclusión y la equidad y repercuten directamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje", ha remarcado Sánchez.

Ante este escenario, el sindicato ha recurrido en numerosas ocasiones a la Inspección de Trabajo para denunciar situaciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales derivadas del deficiente estado de algunos centros educativos, gracias a lo que se han conseguido "avances importantes", como la resolución de la situación del IES el Astillero en temperaturas, ventilación y seguridad de las ventanas, en el CEIP Peregrino Avendaño, sobre climatización, humedades o fachada entre otras, o un "importante" número de actuaciones correctoras en el IES Augusto González Linares. Sin embargo, Sánchez ha recalcado que "la seguridad y la prevención no pueden depender de las denuncias".

Respecto a la contratación, el sindicato ha denunciado "la falta de transparencia" en la publicación de expedientes de contratación de obras de mantenimiento por importe inferior a 40.000 euros desde finales de 2024, "cuando Educación decidió limitar la información sin explicación", y ha reclamado la publicación periódica y accesible de toda la información relativa a estas adjudicaciones, como ha reconocido el Consejo de Transparencia, a petición de CCOO, en una resolución del pasado 3 de junio que obliga a la Consejería a facilitar al sindicato información sobre estos expedientes, licitadores, adjudicaciones e importes.