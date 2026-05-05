CCOO defiende que el Estatuto Marco "garantiza" la sanidad pública y "un mínimo de acuerdo" para todos los sanitarios - EUROPA PRESS

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO) ha recalado este martes en Santander, dentro de su ronda nacional de asambleas informativas, para defender el anteproyecto de ley del Estatuto Marco, que "garantiza" tanto la "continuidad" del Sistema Nacional de Salud (SNS) como "las condiciones laborales y los derechos" de casi un millón de trabajadores sanitarios en todo el país.

Así lo han explicado, a preguntas de los periodistas, el secretario general de la FSS-CCOO, Humberto Muñoz; la responsable de área de acción sindical pública y desarrollo profesional de la FSS-CCOO, Lucía García; y la secretaria general de la FSS-CCOO en Cantabria, Arantxa Cossío.

Muñoz ha apostado por renovar el marco regulatorio actual, que tiene más de dos décadas de antigüedad, y ha afirmado que el acuerdo alcanzado en enero por las organizaciones sindicales y el Ministerio de Sanidad "garantiza" que la sanidad es "un derecho fundamental de la ciudadanía" frente a los modelos implementados por los gobiernos autonómicos del PP, que "atentan contra ese carácter público", ha dicho.

En esta línea, ha puesto el foco en una financiación "suficiente y finalista" y ha rechazado la externalización de los servicios.

Además, ha señalado que el Estatuto Marco regula las condiciones laborales y los derechos de casi un millón de trabajadores con "un mínimo de acuerdo", después de tres años de "duras" negociaciones en la mesa sectorial de Sanidad.

En concreto, cree que recoge "avances importantísimos" en derechos, clasificación profesional -"al nivel de la Unión Europea"-, jornada laboral, permisos, prevención de riesgos laborales o la integración del personal investigador en el SNS, "que ya iba siendo hora", ha añadido.

Sobre las reivindicaciones del Sindicato Médico, que ya ha celebrado tres semanas de huelga este año, Muñoz ha insistido en que "están contempladas" en el Estatuto Marco, ya que, aparte de dedicar un capítulo a asuntos de los médicos, se han alcanzado acuerdos en ámbitos que les afectan, como las guardias.

En este sentido, ha rechazado un estatuto médico propio porque la asistencia sanitaria es "multiprofesional" y depende de "equipos que trabajan coordinadamente" y, por ello, cree que el marco regulatorio debe ser "común", y ha puesto el ejemplo el sector automovilístico, donde "a nadie se le ocurre que haya un convenio de franja y un convenio de empresa".

Asimismo, ha pedido "un esfuerzo por leer ese texto y por explicárselo a los trabajadores y no rechazar sin fundamento y sin criterio" lo que recoge.

Por su parte, la responsable del Área de Acción Sindical Pública y Desarrollo Profesional ha reiterado que ha sido una negociación "muy dura", en la que "mucha gente ha importunado todas las mejoras que intentábamos que estuvieran" en el anteproyecto de ley, para optimizar una regulación "ya obsoleta".

En detalle, ha puesto en valor acuerdos como la exención de noches para los mayores de 55 años, la desaparición de la guardia de 24 horas, la clasificación profesional y el nuevo marco retributivo, entre otros.

Sobre el personal facultativo, García ha puntualizado que el Sindicato Médico forma parte de la CESM (Confederación Española de Sindicatos Médicos), que está dentro de la FSES (Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad), la cual "ha firmado este acuerdo", que, según ella, "recoge absolutamente todas las mejoras que pretenden".

Por otra parte, Cossío ha explicado que el objetivo de la asamblea es trasladar a los trabajadores que el Estatuto Marco "sienta las bases" para "blindar" la sanidad pública y "englobar a todas y cada una de las categorías profesionales, sin excepción ninguna", en un acuerdo que ofrece unos derechos "mínimos" que en cada comunidad autónoma "van a ser mejorados".

En este sentido, ha opinado que en Cantabria la forma de legislar "va hacia la privatización" y ha citado el convenio singular de Santa Clotilde y la externalización de servicios no clínicos en el Hospital Valdecilla en 2014, algo que, a su juicio, "no lo podemos consentir".

También, ha reclamado negociar "en el foro que toca y no con colegios profesionales", porque cree que los pactos profesionales se deben alcanzar en las mesas sectoriales y "no fuera".

La asamblea informativa sobre el anteproyecto de ley del Estatuto Marco ha tenido lugar a las 10.30 horas en el Salón Téllez del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV).