CCOO denuncia que en Cantabria más del 40% de las horas extra no se paga

SANTANDER, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha denunciado que en Cantabria se realizan más de 3,1 millones de horas extraordinarias al año, de las que el 40,8% no se paga (1,2 millones), por lo que las empresas están "robando" más de 24.000 horas de trabajo a la semana, según datos de 2025.

Así lo ha manifestado este miércoles la secretaria general del sindicato en la comunidad autónoma, Rosa Mantecón, con motivo de la asamblea 'De las respuestas a la acción' que se celebra en Santander con la asistencia de unos 400 delegados cántabros y el secretario general del sindicato, Unai Sordo.

Según Mantecón, los trabajadores se encuentran en un momento "crucial" porque, aunque se han mejorado todos los indicadores en el país y los resultados de las empresas son "buenos", siguen sumidos en "la precariedad, los bajos salarios y ven cómo la nómina no llega a fin de mes, no llega para los costes esenciales y no llega para pagar la hipoteca".

Además, Cantabria tiene en la actualidad 10 convenios sectoriales caducados de los 31 que se negocian en la comunidad, y 52 los 163 convenios de empresa también están caducados y tienen que afrontar la negociación.

Por esta razón, desde Comisiones Obreras creen que "es el momento adecuado" para reforzar a los delegados y su trabajo, en su calidad de ser "el último bastión con el que cuenta la gente trabajadora para mejorar sus derechos, sus condiciones de vida y los salarios".

"Están oponiéndose a todo avance de derechos y también al avance de los salarios de las personas que menos tienen, al avance también de los derechos en condiciones de vida y en tiempo de trabajo para todas las personas trabajadoras del país y lo que queremos hacer es conquistarlo en la negociación colectiva", ha señalado.

Además, Mantecón ha pedido al Gobierno regional (PP) que "rectifique" en "esa política que está deteriorando los servicios públicos que son esenciales para la ciudadanía, que se están externalizando, que están incrementando las privatizaciones".

Asimismo, ha lanzado un mensaje a la patronal y al presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde: "Esa política del miedo, esa criminalización de las personas trabajadoras que se encuentran en un mal momento y que necesitan de un proceso para recuperar su salud, a consecuencia en muchas ocasiones del desempeño de su trabajo, lo que están viendo además es que las empresas les están robando".

"Eso es un fraude laboral, es un fraude que roba tanto a los trabajadores y las trabajadoras como a las propias arcas públicas. Es un detrimento de las cotizaciones y es un detrimento de ingresos públicos", ha censurado Mantecón, que ha animado a los delegados a que "salgan con fuerza a este proceso intenso de negociación colectiva que afrontamos ahora".

TRANSFORMACIÓN DEL MODELO ENERGÉTICO

Por su parte, Sordo ha explicado que estas asambleas pretenden "tensionar y movilizar" del orden de 20.000-25.000 delegados de CCOO por toda España.

Según ha indicado, en 2026 la situación de la economía del país es "buena", crece, está en "récords históricos de empleo" y, a la vez, suben los salarios y mejora la productividad de la economía, "lo que no había pasado nunca en las últimas cinco décadas en España".

Sin embargo, ha censurado que ese crecimiento del empleo y de los salarios se da de una manera "desigual" y "asimétrica". "Los salarios más bajos suben por la subida del SMI, los medios-altos y altos están subiendo por encima de la inflación, pero hay del orden de 10 o 11 millones de personas en el país cuyos salarios están estancados" y "no suben lo suficiente como para hacer frente al incremento del coste de la vida", ha advertido.

Ha lamentado que cuando estas familias tienen que abordar el coste de acceso a la vivienda o algunos precios públicos como la universidad, la educación, los seguros sanitarios o los productos básicos, "no llegan a fin de mes". "Esto hay que corregirlo", ha defendido Sordo.

El secretario general ha explicado que la propuesta que ha lanzado CCOO a las organizaciones empresariales consiste en una subida de los salarios para los próximos tres años de, al menos, un 4% cada uno de estos años y una subida adicional de hasta el 3% en los convenios colectivos que estén por debajo de la media nacional.

"Queremos una subida salarial de hasta el 7% porque es realista, es posible: las empresas están acumulando beneficios históricos y tenemos 10-11 millones de personas que, aun teniendo un trabajo con salarios medios, no les da para abordar el coste de la vivienda o de otros precios básicos", ha reiterado.

Para Sordo, "gran parte del incremento del coste para las familias tiene que ver precisamente con el deterioro consciente y la privatización parcial de servicios públicos, como la sanidad, la formación profesional o títulos de la universidad".

A su juicio, España y Cantabria tienen "la mejor oportunidad" de su historia de alcanzar el pleno empleo "en menos de cinco años", lo que requiere de una transformación del modelo energético para que la energía solar, la eólica y la marina, jueguen "un papel determinante".

De esta forma, ha apostado por un precio energético "competitivo" que asiente inversión industrial en el país y genere empleos de calidad y "futuro".

"La población joven tiene que saber que puede vivir infinitamente mejor que lo que vivieron sus padres si se hacen bien tres o cuatro políticas públicas", ha sentenciado.

Finalmente, Sordo ha exigido que "se cumplan los acuerdos pactados", que "en buena parte de las administraciones públicas se está consiguiendo poco a poco", y esperar que, tras el último acuerdo general de la función pública, se acabe de consolidar la jornada de 35 horas en las administraciones.