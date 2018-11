CCOO denuncia la "ineficacia" de las políticas para salvar el mercado laboral en Cantabria

Publicado 05/11/2018 10:27:24 CET

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla, ha alertado de "la ineficacia" de las políticas activas del Ejecutivo regional para "salvar" un mercado laboral "estacional, temporal y precario".

"El Gobierno regional sólo mira pero no actúa y cada mes que pasa Cantabria pierde posibilidades de cambiar la tendencia" y no logra "desencadenarse" de la estacionalidad en el empleo, ha lamentado Lombilla, para quien los datos del paro de octubre demuestran que el mercado laboral de la región "va a la deriva".

CCOO ha denunciado que octubre ha sido un "mal mes" para el empleo porque cada vez que termina la temporada turística "empieza un calvario para los trabajadores". El desempleo sigue "castigando" a las mujeres (un 56,38% del total de parados registrados), y al sector servicios, pero también afecta de manera significativa en octubre a la industria, con 158 parados más.

La relación del paro con los ciclos turísticos se evidencia en que las áreas con mayor desempleo en octubre son hostelería y comercio y que las oficinas con mayor crecimiento son las de San Vicente de la Barquera y Colindres.

Además, para Lombilla, el incremento en la firma de contratos (25.290 en octubre) no se puede interpretar como una buena noticia porque "la inmensa mayoría se deben a la rotación", es decir, que cada persona tiene más contratos para un mismo puesto, de modo que la firma de contratos no es equivalente a la creación de empleo, ha matizado, subrayando que el incremento en el número de contratos (un 21,2% más que en septiembre) está relacionado con la rotación de los mismos, no con la creación de nuevos puestos.

La secretaria de Empleo de CCOO también ha destacado en su comunicado que Cantabria es la segunda comunidad donde más desciende la afiliación a la Seguridad Social, sólo por debajo de otra región eminentemente turística como es Baleares. "Ni siquiera el inicio del curso escolar y la contratación en el área educativa ha podido camuflar el desastre del mercado laboral cántabro", ha lamentado.