CCOO denuncia la paralización de la OPE 2022 de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte

Considera "una posible privatización encubierta" de la SRECD

SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) ha denunciado que la empresa pública del Gobierno de Cantabria sigue haciendo "oídos sordos a la imperiosa necesidad" de poner en marcha la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2022, lo que "sigue recrudeciendo la precariedad laboral" que sufre la plantilla por la falta de personal.

Según señala la Sección Sindical, la OPE de 2022 contaba ya con dotación presupuestaria para 20 plazas y fue publicada en diciembre de 2023. Sin embargo, tras el cambio de gobierno y la denuncia presentada por otro sindicato, por un acuerdo extrajudicial con ese sindicato, y fruto de la nueva negociación, se quedó con 13 plazas, cuya aprobación definitiva "está pendiente" por parte de la Consejería de Economía.

En un comunicado, la delegada de CCOO en la SRECD, Delia Carbajo, ha criticado que el sindicato continúa "a la espera y sin saber nada mientras que la precariedad laboral que sufre el personal va in crescendo".

"La falta de contratación y refuerzos ha incrementado enormemente nuestra carga de trabajo", lo que afecta a la atención y mantenimiento de los centros culturales, las cuevas, la Biblioteca Central, el Palacio de Festivales, la Casa de Cultura de Torrelavega, etcétera, ha alertado.

"Desde 2022 no se cubren la mayoría de las excedencias ni las vacantes y está claro que la calidad del servicio no puede ser la que a todos y todas nos gustaría", ha apuntado Carbajo.

"No sabemos si detrás de esto hay una posible privatización encubierta de servicios, motivada por intereses personales y chantajes, que impide al personal consolidar sus plazas y reducir la alta tasa de temporalidad que existe", ha comentado la sindicalista.

Para informar a la plantilla de la situación actual y establecer una hoja de ruta con las acciones a tomar para presionar a la empresa, la Sección Sindical ha convocado a todos los trabajadores a una asamblea informativa el próximo 22 de octubre en el salón de actos de CCOO en Santander, a las 17.00 horas.