CC.OO denuncia ante Trabajo por incumplimiento en prevención de riesgos de los planes hidráulicos

Considera que hay una "infracción grave" de las normas laborales en materia de prevención y da 15 días al Gobierno antes de ir a la Fiscalía

CC.OO ve un "desatino total" la gestión de la Consejería de Medio Ambiente en la Autovía del Agua --donde ha perdido en el Tribunal Supremo las demandas por despido improcedente de seis trabajadores-- y en los planes hidráulicos, en los que, según el sindicato, hay un "incumplimiento sistemático" en prevención de riesgos y lo ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y no descarta ir a la Fiscalía.

Así lo ha anunciado este martes, en rueda de prensa, el secretario general de la Sección Sindical de CC.OO en el Gobierno de Cantabria, Javier González, que ha culpado de lo que, a su juicio, es un "fracaso" de gestión a la hora de "recuperar" la Autovía del Agua y en los planes hidráulicos tanto a la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos (PSOE); al director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio (PSOE), y al subdirector general de Aguas, José Fernández.

LA DENUNCIA ANTE TRABAJO

En relación a la denuncia de CC.OO ante la Inspección de Trabajo, registrada el pasado 17 de enero, en ella se alude a una supuesta "infracción grave" de las normas en materia de prevención de riesgos de trabajo en los planes hidráulicos.

Y es que, según el sindicato, hay un "incumplimiento" por parte del Gobierno de la "obligación de integrar la prevención de riesgos laborales" a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención.

En este sentido, ha dado un plazo de quince días al Gobierno de Cantabria para subsanar todas las medidas preventivas antes de acudir a la Fiscalía.

El sindicalista ha asegurado que "ya no pueden esperar más" e insiste en que si no se soluciona la situación irán a la Fiscalía. Así, ha explicado que la semana pasada hubo un "accidente grave" en el plan Castro Urdiales, donde un trabajador se cayó por una "que no hay por donde cogerla".

Además, ha señalado que los trabajadores de planes hidráulicos manejan "muchos productos tóxicos y peligrosos".

CC.OO, además de denunciar incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, ha reiterado la insuficiencia de la plantilla de los planes hidráulicos --según señala es de 81 y creen que debería incrementarse al menos hasta los 95--, y ha criticado los horarios, que, según ha dicho, impiden conciliar la vida familiar y profesional y obliga a los trabajadores a vivir a "toque de pito".

Para González, el Gobierno regional cree que lo que el Ejecutivo prevé hacer es "dejar morir" los planes hidráulicos y "externalizar" el servicio, una situación ante la que no descarta llevar a cabo nuevos paros y movilizaciones como los que ya han llevado a cabo con anterioridad. "No vamos a parar", ha dicho.

DESPIDOS IMPROCEDENTES DE TRABAJADORES DE LA AUTOVÍA DEL AGUA

Por otra parte, González se ha referido a la confirmación por parte del Tribunal Supremo de la condena a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria por el despido de seis trabajadores de la Autovía del Agua el 14 de septiembre de 2016, que se hizo pública el lunes.

Estos seis trabajadores demandantes prestaban servicios para la empresa Oxital, que fue adjudicataria del servicio de explotación, mantenimiento y conservación de la Autovía del Agua y de los sistemas de abastecimiento de agua potable de Agüera, Deva, Cabarga Norte y Medio Saja.

Según se explica en la sentencia, que es firme, en agosto de 2016, se le extiguió el contrato a Oxital por la intención del Gobierno regional de asumir la gestión de los sistemas de abastecimiento con personal propio y se negó a subrogar a los trabajadores.

El Gobierno contrató a otros trabajadores con carácter temporal entre septiembre y diciembre, tras lo que los trabajadores procedentes de Oxital que no fueron subrogados presentaron demanda por despido, que el Juzgado de lo Social Número 6 de Santander estimó parcialmente y declaró la improcedencia de los despidos de cinco empleados y la nulidad de otro por ser miembro del comité de empresa -en representación de CCOO--.

El Gobierno recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que la volvió a confirmar, tras lo que el Ejecutivo acudió al Supremo, que, en un auto del pasado noviembre --notificado al sindicato recientemente, volvió a dar la razón a los trabajadores y a condenar a Medio Ambiente a readmitir a los denunciantes en las mismas condiciones en la empresa Oxital o abonarles las indemnizaciones correspondientes.

González ha criticado y considerado también un "desatino total" que el Gobierno de Cantabria decidiera llegar al Tribunal Supremo para recurrir esta sentencia.

En la rueda de prensa, González ha estado acompañado del responsable del sector de Aguas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) del sindicato, Borja Ruiz, y del delegado de la Sección Sindical de CC.OO del Gobierno regional, José Francisco González.