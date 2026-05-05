CCOO destaca el "dinamismo" del mercado laboral pero avisa de la "fuerte dependencia" de actividades estacionales

Archivo - Trabajador de la hostelería - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha destacado el "dinamismo" actual del mercado laboral en Cantabria "que resiste con buenas cifras", aunque ha advertido de que "sigue condicionado por la temporalidad y por la fuerte dependencia a actividades estacionales".

Así lo ha valorado tras conocer este martes que el paro bajó en la comunidad autónoma en abril un 3,3% en relación a marzo (-952 personas), la cuarta mayor caída por CCAA y superior a la registrada a nivel nacioanl; la contratación creció un 4,51% (+610 contratos) y la afiliación a la Seguridad Social aumentó un 1,26% (+2.967).

Aunque desde el sindicato se ha valorado que, en términos estructurales, se sigue creando empleo y reduciéndose el paro, considera que "esto no es suficiente". "No podemos conformarnos, porque esto no significa que tengamos ni empleos de calidad ni un mercado laboral estable, que son nuestros objetivos irrenunciables", ha afirmado la secretaria de Empleo de CCOO Cantabria, Laura Lombilla.

A su juicio, Cantabria necesita un tejido productivo "más sólido e innovador para avanzar en la creación de empleo de calidad durante todo el año y no sólo en los meses de verano o coincidiendo con las campañas turísticas" y cree que "el esfuerzo debe estar en el cambio de modelo productivo".

Respecto a los 27.925 desempleadas a cierre de mes, CCOO ha destacado que no se conocía una cifra tan baja de parados en un mes de abril desde 2008.

En cuanto al comportamiento por sectores, ha valorado que el desempleo se redujo en todos ellos, aunque ha apuntado que fundamentalmente lo hizo en los servicios, donde hay 698 parados menos, aglutinando el 73,32% del descenso total.

A su juicio, la "buena noticia" la han dado el sector industrial, con 78 personas desempleadas menos, y la construcción, con 48 menos.

Por otro lado, el sindicato se ha felicitado de la reducción del paro tanto en hombres como en mujeres y en todas las franjas de edad.

En este sentido, ha considerado "especialmente significativo" el que se ha producido entre los menores de 25 años (-344 parados), lo que supone el 36,13% del total de la caída del desempleo, una caída que ha atribuido a la "dependencia" del mercado laboral de Cantabria de la estacionalidad.

"La Semana Santa este año coincidió con los primeros compases del mes y de ahí la bonanza de las cifras que, casi con toda probabilidad, continuarán en los próximos meses, ya que la Semana Santa supone el pistoletazo de salida de la temporada turística de la región", ha añadido Lombilla.

CAÍDA DE LOS CONTRATOS INDEFINIDOS Y AUMENTO DE LOS TEMPORALES

Por otra parte, ha destacado el incremento de contratos respecto a marzo (+610), pero ha advertido del "importante incremento de la temporalidad".

Y es que ha llamado la atención en que los contratos indefinidos cayeron un 8,5% respecto a marzo (-372) mientras los temporales aumentaron un 10,74% (+982).

Y respecto a la afiliación a la Seguridad Social, CCOO se ha felicitado de que ésta "continúa rompiendo barreras y este mes ha conseguido un nuevo récord histórico" para un mes de abril.