CCOO dice que los datos de la EPA son "los mejores desde 2007" pero persisten los problemas del mercado de trabajo

Archivo - EMCAN - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha destacado que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre de 2025 que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran "las mejores cifras desde 2007", las más bajas de paro y las más altas de ocupación, si bien persisten los problemas del mercado de trabajo regional.

En concreto, el sindicato se ha referido al incremento de la población activa en 800 personas respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar las 285.300 personas en esta situación, de las que 266.000 están ocupadas.

En un comunicado, la secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla, ha destacado la diferencia que muestran estos datos en su análisis por sexos, porque mientras hay 2.700 mujeres activas más que en el cuarto trimestre de 2024, en el caso de los hombres se ha producido un descenso de 1.800. Una diferencia que también se refleja en el número de personas ocupadas, con un incremento de 5.400 mujeres y una reducción de 400 hombres.

Además, el sindicato ha incidido en el ascenso del número de personas asalariadas en 4.100 en este periodo, hasta alcanzar las 223.400 personas. En este caso, también hay una gran diferencia entre mujeres y hombres, ya que las primeras son quienes absorben todo el aumento, con 5.000 asalariadas más, frente a los 900 hombres asalariados menos que muestran las cifras.

Cantabria ha descendido la barrera de las 20.000 personas en paro respecto al cuarto trimestre del año anterior, con un total de 19.300. Por sexos, se ha producido un descenso del desempleo de 2.800 mujeres y 1.400 hombres. En el caso de las personas paradas de más de dos años, se han reducido de forma "muy significativa," con una caída del 45,45%, de 5.500 personas a finales de 2024 hasta las 3.000 en la actualidad.

Sin embargo, Lombilla ha advertido que, a pesar de que los datos son "positivos", el mercado de trabajo regional "sufre problemas que se manifiestan trimestre tras trimestre", como el exceso de las jornadas parciales, que los contratos indefinidos no alcancen l"as cifras deseables" y que la industria "pierda fuerza frente a un sector servicios muy variable en función a la estacionalidad".

Y es que, ha crecido el número de personas ocupadas respecto al mismo periodo del año anterior en todos los sectores excepto en la industria, con retroceso de 1.000 ocupados. Los servicios, por su parte, vuelven a liderar el número de personas ocupadas con 194.300, que son 600 más que el año anterior.

En cuanto al tipo de jornada, crecen a tiempo completo en 7.900, un 3,55% más que el año anterior -hasta un total de 230.300 personas con esta jornada-, mientras que la parcialidad se reduce en 2.900, un 7,49% menos -35.800 personas con jornada parcial-.