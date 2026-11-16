CCOO exige al Gobierno alcanzar los 242 contratos de refuerzo para "garantizar" las generales en Cantabria

Archivo - Oficina de Correos en la calle Vargas de Santander. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha exigido al Gobierno, a través del presidente de Correos, Pedro Saura, alcanzar los 242 contratos de refuerzo para "garantizar" las elecciones generales en Cantabria, ante el "fuerte incremento" de la actividad postal que generará el proceso electoral.

En un comunicado, el sindicato ha denunciado que Correos llega a esta convocatoria "francamente debilitado por una política continuada de reducción de empleo" que, según sus datos, ha supuesto "la pérdida de 89 puestos de trabajo en los últimos tres años en Cantabria, en el mayor recorte de plantilla de los últimos 15 años".

Para CCOO, resulta "especialmente preocupante" que una empresa pública que desempeña una función esencial para el ejercicio del derecho al voto afronte una convocatoria "de esta magnitud" con una estructura de personal "tan ajustada" en Cantabria.

En este sentido, ha apuntado que el censo electoral supera los 517.000 de personas en Cantabria y que las anteriores elecciones generales de julio de 2023 registraron casi 24.000 solicitudes de voto por correo.

La remisión masiva de tarjetas censales del Instituto Nacional de Estadística (INE), las notificaciones electorales, las solicitudes de voto por correo, la admisión y entrega de documentación electoral, y la recogida y custodia de los votos emitidos suponen millones de operaciones adicionales, sometidas además a plazos legales estrictos y a exigencias especiales de seguridad y trazabilidad.

Y ha advertido que la presión será "todavía mayor" porque el proceso electoral coincidirá con el Black Friday y el inicio de la campaña navideña, dos periodos de especial intensidad para la actividad de paquetería de Correos.

En consecuencia, considera "imprescindible" anticipar la contratación en toda la cadena postal y no esperar a que las unidades "se encuentren desbordadas, como ya empiezan a estarlo".

Y es que los "aproximadamente 36 contratos de refuerzo existentes a fecha de hoy en Cantabria", según sus estimaciones, resultan "claramente insuficientes", por lo que ha exigido elevar la contratación hasta los 242 efectivos, con una distribución territorial ajustada a las necesidades reales de cada centro y una incorporación suficientemente anticipada para asegurar la formación y preparación del personal, ha detallado.

Para la organización sindical, la convocatoria electoral "vuelve a poner en evidencia la estrategia de ajuste aplicada por la Dirección de Correos y avalada por el Gobierno: una empresa que reduce sistemáticamente su plantilla y su capacidad operativa, mientras debe seguir respondiendo a obligaciones públicas esenciales y a puntas extraordinarias de actividad".