CCOO se levanta de la mesa del decreto de incendios forestales ante el bloqueo de la negociación

Incendio forestal - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el Gobierno de Cantabria ha exigido a la Dirección General de Montes y Biodiversidad del Ejecutivo cántabro el desbloqueo de las negociaciones para el nuevo decreto del operativo de montes y segunda actividad tras levantarse de la mesa de la última reunión ante la falta de avances un año y medio después de comenzar la negociación.

Así lo ha informado el delegado de CCOO en el Gobierno de Cantabria, José María Hernández, que ha advertido que "no se ha producido ninguna decisión ni conclusión desde que comenzamos a reunirnos en noviembre de 2024 ni responden a nuestras preguntas -ni siquiera a la de qué acuerdos y conclusiones se pueden extraer del cúmulo de reuniones-, impidiendo avanzar de manera efectiva la negociación a pesar de la urgencia de regular, por ejemplo, la segunda actividad de los bomberos forestales para garantizar el buen funcionamiento del servicio".

Hernández ha indicado que el Gobierno ha solicitado al comité de seguridad y salud el reconocimiento médico obligatorio y pruebas físicas, "así que necesitamos que exista una regulación de segunda actividad que establezca soluciones para quien no lo supere, que garantice que se cubra el servicio a través de la creación de puestos exclusivamente para ello y asegure que las cuadrillas no se vean disminuidas".

Sobre las cuestiones que ha planteado el sindicato, Hernández ha detallado que ha preguntado por la cuantía prevista en los Presupuestos Generales de Cantabria para cubrir las plazas de los profesionales que pasen a segunda actividad "y no se ha aclarado, por lo que no hay dotación económica".

"Hace falta que el decreto salga adelante lo antes posible para evitar esa merma de plantilla y, sin embargo, la pretensión de esta Dirección General parece ser no ofrecer soluciones, lo que nos hace sospechar si hay una intención de degradar el servicio para reforzarlo a través de privatizaciones", ha advertido Hernández, quien se ha referido a una propuesta de mayo de 2025 para realizar una modificación de la relación de puestos de trabajo para la creación de un servicio específico de incendios forestales "que nunca se volvió a abordar por motivos que desconocemos porque, al preguntar por qué no se ha retomado, tampoco obtenemos respuesta".

Además, el sindicato ha criticado que "plantean, incluso, tener localización constante de los profesionales para tener una disponibilidad excesiva que pisotea la conciliación con un calendario laboral imposible".

"Nos estamos encontrando con una falta de consideración total de nuestras propuestas, que no solo no se están teniendo en cuenta en ningún momento, sino que se responde incluso con una reducción de derechos", ha señalado Hernández, quien ha recalcado que "diálogo, sí, pero en un marco de respeto y con voluntad de negociación".

El sindicato, además, ha destacado "la ausencia de propuestas ni acción en materia de lavado de EPIs que estamos recibiendo en las reuniones tras la resolución de la Inspección de Trabajo en octubre de 2025, que dio un mes de plazo para la ejecución". Sin embargo, los trabajadores continúan asumiendo su limpieza, "con los riesgos que implica al contener sustancias cancerígenas, y no vamos a tener otra salida que elevar la denuncia ante la falta de respuestas", ha advertido.

Para Hernández, "alguna autocrítica tendrá que hacer la Dirección General de Montes y Biodiversidad cuando vemos que, en este escenario, las estadísticas revelan que los incendios forestales quemaron 12.946 hectáreas en el primer trimestre de 2026, más del doble que en el mismo periodo del año anterior".