CCOO: "El mercado laboral de Cantabria necesita un plan B tras los vaivenes que sufre por el sector servicios"

Archivo - Laura Lombilla, secretaria de Empleo de CCOO Cantabria - CCOO - Archivo

SANTANDER, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO considera que "el mercado laboral de Cantabria necesita un plan B ante los vaivenes que sufre por su fuerte dependencia" de los servicios y aboga por una "apuesta clara" hacia "sectores más estables y de mayor valor añadido".

Así lo ha apuntado la secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla, tras conocer los datos de empleo correspondientes al mes de septiembre, que muestran una subida del paro de 260 personas (+0,96%) en relación a agosto y una pérdida de afiliados a la Seguridad Social de 5.466, la mayor caída porcentual (-2,19%) de todas las comunidades autónomas.

Ha apuntado que, a pesar del incremento del desempleo, Cantabria ha cerrado septiembre con 27.254 en esta situación, la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2008.

También ha destacado que, en términos interanuales, esto es en comparación con septiembre de 2025, el paro se ha reducido en 23 personas.

En cuanto a los sectores de actividad, ha señalado que el sector servicios aglutina la mayoría de aumento de desempleo, con 215 personas más, "un dato habitual para este mes que muestra que el mercado laboral de Cantabria tiene una alta dependencia de este sector, con una fuerte demanda de personas trabajadoras en temporadas muy concretas y vuelta al paro en otros periodos".

También ha indicado que el paro ha aumentado, "de forma más comedida", en la construcción, con 25 personas más, y en el colectivo sin empleo anterior, con 27 más.

Por sexos, ha señalado que el desempleo ha crecido de forma muy similar para hombres -151- y mujeres -109-. Sí ha subrayado que se aprecia "una diferencia llamativa" por rango de edad, pues el 65% de subida del paro de septiembre corresponde a personas menores de 25 años.

"Está claro que la población joven es un colectivo que está siendo golpeado por la precariedad, lo que lastra desde el inicio de su vida laboral sus posibilidades de desarrollar un proyecto de vida en la comunidad", ha subrayado Lombilla.

Y respecto a las afiliaciones, ha subrayado que pese a la caída de septiembre "nunca ha habido tantas personas cotizando de forma simultánea en un mes de septiembre en Cantabria".

Por último, ha resaltado el incremento en la contratación, con 1.832 más que en agosto, hasta hacer un total de 16.659, con un aumento tanto en indefinidos (+735) como en temporales (+1.097).

Sí ha alertado de que, en comparación con la media estatal, "Cantabria continúa por detrás en contratación indefinida, con un 27,59% frente a 44,25%, una señal más de que el problema de nuestra región es la falta de estabilidad en el empleo".