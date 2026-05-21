CCOO plantea un acuerdo interprofesional para blindar los convenios colectivos con mejores condiciones en Cantabria

Archivo - Rosa Mantencón, secretaria general de CCOO Cantabria - CCOO - Archivo

SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) ha planteado un acuerdo interprofesional con el que se blinde la prevalencia de los convenios sectoriales con mejores condiciones para el ámbito Cantabria, tal y como ya han trasladado a diferentes partidos políticos.

El sindicato ha informado esta tarde de varios encuentros con distintas formaciones en las últimas semanas en los que les han trasladado que la firma de un acuerdo interprofesional "es la única forma de proteger la prevalencia aplicativa de los convenios más beneficiosos, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores", ha apuntado la secretaria genera de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón.

Comisiones Obreras ha aclarado, a través de un comunicado y ante la "confusión creada" en las últimas semanas respecto a la exclusión de Cantabria del convenio de ARTE, que la exclusión de País Vasco que "se está pregonando como la solución" responde precisamente a un acuerdo interprofesional como el que CCOO Cantabria está planteado.

"Esta es la salida real para que prevalezca el convenio que mejores condiciones ofrezca en cualquier sector de Cantabria y la única legal que daría cobertura a todos nuestros convenios", ha insistido Mantecón.

La sindicalista líder de CCOO ha lamentado que "todas las reivindicaciones se están centrando en dos convenios: uno que está en plena negociación y otro que, aún sin riesgo de desaparición, está impugnado por una patronal". Destaca al respecto que "la negociación colectiva y la definición de las condiciones de trabajo son competencia de las organizaciones sindicales y patronales".

"Estamos seguras de que ante el planteamiento de un acuerdo interprofesional, los sindicatos vamos a estar de acuerdo. El tercer agente necesario es CEOE y es aquí donde los partidos deberían centrar todos sus esfuerzos", ha recalcado.