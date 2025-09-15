CCOO rechaza la creación de policías locales interinos que plantea el Gobierno de Cantabria

Archivo - Un agente de Policía Local de Torrelavega - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

Lo ve "un paso atrás de gigante" y una "amenaza directa" a la calidad del servicio y pide la "retirada inmediata" de este proyecto de reforma

SANTANDER, 15 Sep. (EUROPA PRESS) - CCOO ha manifestado su "rotundo rechazo" a la propuesta del Gobierno de Cantabria (PP) de modificar la Ley de Coordinación de Policías Locales para introducir la figura del policía local interino en los ayuntamientos de la comunidad.

A juicio de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato, esta medida supone "un paso atrás de gigante" en el desarrollo profesional de la policía local y una "amenaza directa" a la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

En un comunicado, ha señalado que tanto CCOO como el resto de sindicatos representados en la Comisión de Coordinación de Policía Local de Cantabria han mostrado un "rechazo frontal" a esta propuesta y, por ello, exige al Gobierno regional la "retirada inmediata" de este proyecto.

Además, ha solicitado a los partidos de la oposición que ejerzan su papel de control al Ejecutivo autonómico y se posicionen contra una medida que es "un sinsentido y un despropósito".

Y es que para CCOO, "no hay justificación, ni tampoco para el carácter de urgencia que le quieren dar a la creación del policía interino de manera ilegal".

Desde el sindicato se ha alertado de que en los últimos diez años se han perdido un centenar de policías locales en Cantabria por la "falta de previsión" de los ayuntamientos para cumplir con la tasa de reposición, aún sabiendo las jubilaciones de los efectivos.

El representante de CCOO en la Mesa de Coordinación de Policía Local de Cantabria, Juan Carlos Díaz Cano, considera que "legalizar ahora la figura del policía interino hará posible cubrir una plaza estructural con personal interino lo que, no sólo consolida la precariedad, sino que contradice abiertamente los compromisos de España con la Unión Europea (UE) y las reformas de estabilización actualmente en curso".

Además, desde CCOO se ha advertido de que la propuesta supone la creación de bolsas de empleo para interinos, condicionando su integración a la superación del curso básico policial de manera voluntaria, sin reconocimiento de la condición de funcionario en prácticas y sin estar sujetos a los mismos procesos formativos que el resto de aspirantes.

Para el sindicato, esto supone una "chapuza que minará la profesionalidad y la calidad del servicio en los ayuntamientos de Cantabria".

"Unas plantillas mermadas dan un servicio inferior al que deberíamos tener. El Gobierno regional debería buscar e implicarse para dar solución de forma legal, cubrir las plantillas y dar un servicio óptimo en Cantabria", ha aseverado Díaz Cano.

Esta iniciativa, a juicio del sindicato, "rompe los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad, generando diferencias de capacitación entre agentes y afectando de forma directa a la calidad del servicio".

Del mismo modo, para la Federación, el régimen propuesto" no se ajusta a la legalidad vigente". En este sentido, ha señalado que el artículo 92.3 de la Ley de Bases del Régimen Local establece que los cuerpos de Policía Local deben estar integrados únicamente por funcionarios de carrera, como ya lo ratificó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia 828/2019, que concluye que no es legal el nombramiento de policías locales interinos tras la reforma legal de 2017.

"La Policía Nacional y la Guardia Civil no contemplan interinos en sus plantillas porque se trata de servicios esenciales que requieren estabilidad y máxima capacitación. No entendemos por qué el Gobierno de Cantabria pretende precarizar precisamente a quienes garantizan la seguridad pública en nuestros municipios", ha añadido el representante de CCOO en la Mesa de Coordinación de la Policía Local.