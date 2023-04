CCOO reitera su desacuerdo con las aperturas comerciales en Semana Santa

SANTANDER, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios de Comisiones Obreras de Cantabria ha vuelto a manifestar su oposición al calendario de aperturas del comercio en festivos coincidiendo con la llegada de la Semana Santa, al considerar que supone "un agravio" para los trabajadores del sector, a los que se les impide la conciliación laboral y familiar, y que "no sirve para que los comercios incrementen ventas y mucho menos para generar el empleo de calidad" que desde el sindicato se reivindica.

En un comunicado, el sindicato ha denunciado que se trata de aperturas "impuestas, que no se negocian en ninguna mesa con la representación sindical" y que, en la mayoría de las ocasiones, "no responden a intereses reales" pues en su opinión "es evidente que los turistas, como es el caso de la apertura de Jueves Santo (6 de abril), no vienen a Cantabria para desplazarse a los extrarradios de las ciudades para comprar".

En cualquier caso, CCOO ha advertido que estará "vigilante" para que se cumpla "a rajatabla" la normativa laboral y mercantil, especialmente en lo que se refiere a jornada y horario de apertura, y para que se cumplan "de forma íntegra" las condiciones de trabajo definidas en el convenio colectivo de aplicación.

Para la federación, es fundamental que se realice un estudio pormenorizado de las zonas "sensibles" a abrir en festivos, "garantizando siempre las condiciones laborales de las personas que trabajan en esos días de fiesta".