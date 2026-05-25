CCOO tacha de 'hipócrita' la política de prevención de Educación y exige recursos "reales"

Archivo - Desprendimiento de una fachada del CEIP Virgen de Valencia en Piélagos.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS - Archivo

SANTANDER 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Cantabria ha denunciado la "profunda hipocresía" y el ejercicio de "postureo político" del Gobierno regional (PP) y, concretamente, de la Consejería de Educación, en materia de prevención de riesgos laborales, a la que ha pedido "recursos reales frente a la propaganda".

Y es que para el sindicato, es "inadmisible" la presencia del consejero de Educación, Sergio Silva, prevista para este martes 26 en la entrega de premios del concurso escolar 'P'EPIS: Tu mirada cuenta', que se celebra en el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), "mientras mantiene a la comunidad educativa de la escuela pública en una situación de abandono absoluto y desprotección legal".

Así lo ha señalado en un comunicado CCOO, en el que ha indicado que Conchi Sánchez, la secretaria general de la Federación de Enseñanza del sindicato en Cantabria, ha declinado la invitación para formar parte del jurado de dichos galardones como rechazo a esta "política de escaparate", si bien ha desvinculado esta decisión de la labor técnica del ICASST, "cuya labor de sensibilización consideramos muy importante".

Sin embargo, Sánchez ha recalcado que "la prevención no puede quedarse en mera cultura de pasillo o en fotos institucionales si detrás no hay recursos económicos, humanos y materiales, por lo que participar en este acto supondría blanquear a una Consejería que incumple sistemáticamente la normativa vigente de salud laboral".

UNA RATIO "INSOSTENIBLE"

El sindicato ha incidido en que Educación "tan solo" cuenta con una Unidad Básica de Prevención, compuesta por un médico y una enfermera, para atender a un volumen de más de 10.000 personas trabajadoras, "una flagrante falta de personal que provoca que los reconocimientos médicos obligatorios para el personal docente se sucedan, en el mejor de los casos, cada 10 o 12 años", ha subrayado Sánchez.

De hecho, ha apuntado que durante el presente curso escolar, "se ha dejado de realizar el reconocimiento médico preceptivo al personal funcionario en prácticas".

A esto ha sumado "el aumento significativo de las bajas laborales por riesgos psicosociales derivados de la sobrecarga y la falta de apoyo institucional, así como la preocupante externalización de responsabilidades".

En este sentido, la sindicalista ha advertido que "la Consejería está derivando la responsabilidad directa en materia de prevención por el uso de maquinaria pesada en los talleres de Formación Profesional sobre las espaldas del propio profesorado".

Por otro lado, para el sindicato "la falta de inversión en mantenimiento y prevención está poniendo en riesgo real la integridad física de las plantillas y del alumnado".

Algunos de los ejemplos se encuentran en el colegio de Valdáliga, ha señalado, donde "se ha producido la voladura del tejado; el Virgen de Valencia, con desperfectos graves en la fachada; el instituto Nuestra Señora de los Remedios, con desprendimientos de estructuras; el IES El Astillero, que presenta graves deficiencias de seguridad, además de altas temperaturas o el colegio Amós de Escalante, con un deterioro peligroso de la tapia perimetral".

Y ha subrayado que "el mayor ejemplo de esta desidia institucional" se encuentra en el IES Augusto González Linares de Santander, donde Educación "continúa sin cumplir 27 medidas de seguridad requeridas después de denuncias ante la Inspección de Trabajo y tras tres años de espera".

Por ello, la Federación de Enseñanza ha emplazado al consejero a "destinar más recursos a esta materia tan deficiente y descuidada en su acción política educativa antes de acudir a hacerse fotos y repartir premios de prevención".

También ha exigido "la dotación inmediata de personal para las unidades de prevención, el cumplimiento de los plazos médicos obligatorios y la partida presupuestaria urgente para subsanar las deficiencias estructurales de los centros de la región, ha finalizado.