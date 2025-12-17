CCOO, UGT y la patronal iniciarán el 15 de enero la negociación del nuevo convenio de hostelería de Cantabria - Mateo Lanzuela - Europa Press

SANTANDER 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO, UGT y la patronal han constituido este miércoles la mesa de negociación para el nuevo convenio de hostelería de Cantabria que regulará las condiciones del sector a partir del 1 de enero de 2026. La negociación comenzará el 15 de enero y se celebrará en la Organización para la Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla).

En este punto, la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) ha apremiado a la patronal para que el nuevo acuerdo recoja las medidas y mejoras "necesarias para responder a los grandes déficits existentes y acabar con la precariedad" en un sector que vive una época "dorada" en la comunidad autónoma, ya que "actúa como tractor" de la economía regional, ha comunicado el sindicato, al basarse en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

CCOO apuesta por "un buen convenio, con condiciones que dignifiquen el oficio" y que invite a que los cántabros quieran desarrollar su actividad profesional en este sector, ya que las empresas hosteleras "en los últimos tiempos viven en la queja permanente de que no encuentran personal".

Las condiciones laborales "no son buenas y por eso la gente prefiere irse a otros sectores", ha señalado el responsable de la hostelería en la Federación de Servicios de CCOO en Cantabria, Goyo García.

Además, ha instado a la patronal a que sea "más equitativa y justa con la situación actual de beneficios", de un sector que supone el 13% del Producto Interior Bruto (PIB) de Cantabria, y emplea a más de 16.000 personas (25.000 en picos concretos).

En esta línea, ha calificado como "imprescindible" la estabilidad, los salarios dignos y los cumplimientos estrictos de los contratos porque "las cifras que maneja el sector en los últimos tiempos son extraordinarias y parte de esos márgenes también tienen que llegar a los y las trabajadoras", ha dicho García.

Por último, ha afirmado que la sintonía en este primer encuentro ha sido "buena" y ha confiado que "esta vez sí" pueda firmar el convenio porque "realmente" reúna unas condiciones laborales "dignas" para el personal y no "tan precario como el que está a punto de caducar".

En este sentido, entiende que "hay voluntad por parte de la patronal de mejorar las condiciones laborales del sector y dignificar los salarios".