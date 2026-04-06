CCOO valora el descenso del paro en marzo en Cantabria pero insiste en la "excensiva dependencia" de los servicios

Archivo - Logo CCOO, Comisiones Obreras, cartel CCOO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha valorado como un dato "positivo" la caída en del paro en marzo en Cantabria --la tercera más acusada por comunidades autónomas en términos porcentuales (-1,73%, con 507 desempleados menos que en febrero)-- así como el aumento de contratos firmados y el "nuevo récord" de afiliados a la Seguridad Social para ese mes, pero ha incidido en la "excesiva dependencia" del sector servicios.

Y es que, según ha subrayado, el 99,61% del descenso de parados lo han protagonizado personas desempleadas de este sector, que, además, ha englobado el 75,54% del total de contratos firmados.

Según ha resaltado la secretaria de Empleo de CCOO en Cantabria, Laura Lombilla, se trata de un sector que tiene "empleos más precarios, menos estables y más parciales".

Aunque ha valorado que el paro haya descendido en todos los sectores --excepto en el colectivo de personas sin empleo anterior, donde ha crecido en 33--, ha incidido en que lo ha hecho "de forma más contenida" en la agricultura, la industria y la construcción.

Por ello, ha reivindicado para Cantabria una "proyección de futuro con las miras puestas en el empuje de otros sectores, como el industrial o el tecnológico, que podrían suponer un revulsivo" para el empleo.

"Las dinámicas de estacionalidad que arrastra nuestro modelo productivo siguen marcando el mercado de trabajo de Cantabria y los datos de marzo muestran que se ha dado el pistoletazo de salida a la temporada turística de la región", ha apuntado Lombilla.

En cuanto a la contratación, ha destacado el aumento de los contratos firmados, un total de 13.523 --2.889 más que en el mes de febrero-- y que se haya alcanzado el 32,37% de indefinidos. Sin embargo, ha insistido en que tres de cada cuatro se han suscrito en el sector servicios.

Por otra parte, CCOO ha reiterado su "compromiso" de continuar con la consecución de la reducción de la jornada laboral a través de la negociación colectiva y ha considerado "fundamental" un aumento de los salarios "para equilibrar la situación que estamos viviendo en la actualidad".