CCOO ve "deficiencias" en la nueva unidad móvil de cribado de cáncer de mama para las zonas rurales

Unidad móvil de cribado de cáncer de mama - CCOO

SANTANDER, 19 (EUROPA PRESS)

La Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO ha denunciado "deficiencias" en la nueva unidad móvil de cribado del cáncer de mama en las zonas rurales y ha acusado al Gobierno de Cantabria (PP) de poner "en riesgo" este programa "con su deterioro progresivo".

El sindicato ha realizado esta denuncia con motivo de la puesta en marcha de esta nueva unidad móvil que comenzó a operar hace unos días en Selaya y que fue visitada allí por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y por el consejero de Salud, César Pascual.

CCOO ha apuntado que esta unidad móvil, que, según señala, es alquilada, no supone una más sino que sustituye a una que ya existía y que se ha averiado "por falta de mantenimiento".

En ella, aprecia "falta de seguridad en la custodia y protección de datos de las personas usuarias, con los datos del mamógrafo custodiados solo por una mampara de cristal, así como importantes deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales, e incluso falta de servicio de limpieza desde que ha iniciado su actividad".

Además, ha señalado que el personal ha comenzado a trabajar coincidiendo con el inicio de las citaciones de las mujeres de la zona, "sin una adaptación previa al puesto, con escasa formación en el nuevo mamógrafo, sin evaluación de riesgos laborales ni plan de prevención, obligatorio al tratarse de una nueva unidad de trabajo".

También ha asegurado que las condiciones del espacio "tampoco garantizan unas condiciones adecuadas para profesionales y usuarias".

"Las profesionales no disponen, ni siquiera, de una silla para desarrollar su trabajo, mientras que el acceso mediante escaleras y la propia configuración de la unidad generan incomodidad para las mujeres y requieren mantener posturas que complican la técnica de la mamografía y la posibilidad de tener que repetir por falta de claridad", ha apuntado la delegada de CCOO en el programa de prevención del cáncer de mama, Leire Aguirre.

"Este Gobierno parece pensar que cualquier cosa vale en zonas rurales", ha censurado.

Para Aguirre, el "buque insignia" de la prevención del cáncer de mama en Cantabria era un equipo humano altamente especializado, una organización que permitía realizar las citaciones sin demoras excesivas y unos recursos técnicos muy avanzados "que han dejado en el olvido".

Y es que, según ha indicado, en la actualidad, "falta personal y una organización del programa que respete los derechos de la plantilla en cuestión de horarios y planificación".

En este sentido, el sindicato ha criticado que se pretenda ampliar la franja de edad del cribado, algo que CCOO llevaba tiempo reclamando, "sin incrementar los recursos del programa".

Además, ha advertido de que "la obsolescencia de los propios equipos y la falta de mantenimiento están provocando retrasos y, sobre todo excusas".

Por todo ello, teme que "se trate de otra maniobra para privatizar otra joya más de la salud de las cántabras".