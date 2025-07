El CDIS acoge la exposición 'Ruth Orkin. New York, New York', una mirada icónica a la Gran Manzana - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) han inaugurado este viernes la muestra 'Ruth Orkin. New York, New York', una propuesta expositiva de primer nivel que podrá visitarse hasta el 18 de octubre en la sala Ángel de la Hoz del centro municipal.

El público tendrá la oportunidad única de adentrarse en el universo visual de una de las grandes creadoras del siglo XX y reflexionar sobre la vigencia del lenguaje fotográfico como herramienta crítica, expresiva y cultural.

La exposición reúne 46 fotografías, acompañadas de documentos de trabajo, cámaras originales, hojas de contacto y recortes de prensa, componiendo un relato coherente que permite descubrir no solo la forma de trabajar de Ruth Orkin, sino también su papel como mujer fotógrafa en un entorno históricamente masculino.

La propuesta permite una mirada profunda al proceso creativo, al método documental y al contexto de producción de sus imágenes, ofreciendo una experiencia visual y pedagógica única.

Entre las piezas expuestas destaca la mítica imagen 'American Girl in Italy' (1951), convertida en un icono del siglo XX. La fotografía -exhibida en gran formato- ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de las décadas, desde símbolo del acoso callejero hasta emblema de la libertad femenina. Fue parte del reportaje 'Don't Be Afraid to Travel Alone', publicado por Cosmopolitan, y su inclusión en la muestra permite debatir sobre el poder de la imagen y su capacidad para generar conversación y reflexión a lo largo del tiempo.

La exposición se completa con una serie de objetos personales de Ruth Orkin, incluidas algunas de sus cámaras y hojas de contacto que revelan el proceso de selección de imágenes, una parte del trabajo fotográfico pocas veces accesible al público.

Esta dimensión técnica y editorial permite comprender la fotografía como un ejercicio no sólo de captura, sino de edición, decisión y narrativa.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha participado este viernes en la presentación de la muestra, junto al rector de la UIMP, Carlos Andradas; la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Programación de Actividades, Matilde Carlón; la concejala de Cultura, Noemí Méndez; la coordinadora del CDIS, Manuela Alonso Laza; y Anne Morin, comisaria de la muestra y una de las grandes especialistas europeas en historia de la fotografía.

La exposición, que llega a Santander tras su paso por Estocolmo bajo el título 'The Illusion of Time', es fruto de una colaboración entre el Ayuntamiento de Santander, la UIMP, la productora Dichroma y el festival PHotoESPAÑA. La propuesta se integra en el mapa nacional del festival, reafirmando el compromiso de la ciudad con la cultura visual contemporánea.

"Con esta muestra, el CDIS se consolida como un centro de referencia para la fotografía histórica", ha afirmado la alcaldesa, y ha subrayado que formar parte del programa oficial de PHotoESPAÑA reafirma el papel de Santander como sede de iniciativas culturales de gran nivel.

Igual ha agradecido la colaboración institucional que ha hecho posible esta muestra y ha asegurado que el Ayuntamiento continúa reforzando su compromiso con una cultura de calidad, accesible, vinculada al pensamiento crítico y al respeto por las trayectorias artísticas que han contribuido a enriquecer la memoria visual del siglo XX.

La regidora ha destacado también el valor añadido que aporta la participación de la UIMP, al dotar a la propuesta de una dimensión formativa y transversal.

Por último, ha invitado a vecinos, visitantes, estudiantes, aficionados a la fotografía y al público general, a recorrer esta exposición con calma, detenerse en los detalles, en los rostros, en los gestos y en los encuadres.

RUTH ORKIN

Ruth Orkin fue una fotógrafa y cineasta norteamericana que desarrolló su carrera a lo largo de las décadas centrales del siglo XX. Con una mirada propia, sensible y urbana, su trabajo se sitúa entre el retrato, la crónica social y el reportaje documental.

Orkin supo capturar el pulso de una sociedad en transformación sin caer en el efectismo y construyó un lenguaje visual propio, atento a la vida cotidiana, a los márgenes y a los detalles que escapan a los titulares.

Trabajó como fotógrafa freelance para medios como Life, Look o Ladies' Home Journal y codirigió junto a su marido, Morris Engel, la película Little Fugitive, considerada precursora del cine independiente estadounidense.

Su obra, profundamente vinculada a su condición de mujer, viajera y narradora visual, se caracteriza por su hondura, autenticidad y capacidad de resonar en el tiempo.