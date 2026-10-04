El CDIS rendirá homenaje a la fotógrafa Yarmem Cruz por su labor en el periódico El Norte

Cartel de la exposición. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS) rendirá homenaje a la fotógrafa Yarmem Cruz con una exposición que recupera una selección de los trabajos que realizó para el periódico El Norte durante los años 1992 y 1993.

La muestra, titulada 'Yarmem. Fotoprensa en El Norte. 1992-1993', se inaugurará el próximo viernes, 9 de octubre, a las 19.00 horas, en la Sala Ángel de la Hoz del CDIS, y permitirá volver sobre una etapa significativa de su trayectoria a través de imágenes en las que información, sensibilidad y atención a la vida cotidiana conviven de una manera muy personal, ha explicado el Ayuntamiento de Santander en un comunicado.

La exposición se centra en el trabajo fotoperiodístico desarrollado por Yarmem para El Norte y reúne escenas de una Cantabria que, a comienzos de los años noventa, se encontraba inmersa en importantes transformaciones.

La vida cotidiana, el mundo rural, las reivindicaciones ciudadanas o distintos acontecimientos sociales pasan por una cámara que no se limita a registrar los hechos, sino que busca la relación entre las personas y aquello que sucede a su alrededor.

Precisamente esa forma de mirar constituye uno de los ejes del texto que el periodista Javier Sakona ha escrito para acompañar este homenaje, y es que recuerda a Yarmem como una de las pioneras del fotoperiodismo en Cantabria y subraya la naturalidad y la intimidad de unas fotografías capaces de convertir escenas aparentemente pequeñas en memoria de una sociedad en transformación.

En su lectura de la obra, destaca también una evolución desde una fotografía más documental hacia otra progresivamente vinculada a la emoción y a una construcción más personal de la imagen.

La selección permite así recorrer una parte de la historia reciente de Cantabria y, al mismo tiempo, seguir la evolución de la propia autora.

En sus fotografías conviven el clasicismo y la poesía visual con la geometría, el silencio y una cierta dimensión teatral, vinculada también a otra de sus grandes pasiones.

Yarmem compaginó las facetas de reportera, artista y actriz con su dedicación profesional a la medicina, una pluralidad de intereses que también ayuda a comprender la singularidad de su mirada.

La exposición estará acompañada por un catálogo que recupera esta selección de fotografías y contribuye a dejar constancia del trabajo de Yarmem y de su aportación al patrimonio fotográfico y documental de Cantabria.

'Yarmem. Fotoprensa en El Norte. 1992-1993' podrá visitarse en la Sala Ángel de la Hoz del CDIS (calle Magallanes, 30) hasta el 16 de enero de 2027.

El horario de visita será de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y la sala abrirá también el 8 de diciembre en ese mismo horario.

Permanecerá cerrada los domingos y lunes, así como los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero de 2027.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha explicado que la exposición quiere ser, ante todo, un homenaje a Yarmem y a una manera de mirar que dejó una huella profunda en la fotografía de Cantabria.

"Recuperar ahora estos trabajos significa también reconocer el valor del fotoperiodismo como documento de nuestra memoria colectiva y la capacidad de una fotógrafa para contar una época a través de las personas que la vivieron", ha señalado.

La edil ha destacado la importancia de que el CDIS conserve, investigue y vuelva a poner al alcance de los ciudadanos este tipo de fondos.

"Las fotografías no son únicamente testimonio de aquello que ocurrió. Con el paso del tiempo adquieren nuevas lecturas y nos permiten reconocernos en los lugares, en los cambios sociales y, sobre todo, en las personas. En las imágenes de Yarmem hay una extraordinaria cercanía hacia quienes fotografía, una mirada respetuosa y profundamente humana", ha destacado.

La concejala ha incidido en que esta exposición permite descubrir o reencontrarse con una creadora que supo estar "muy cerca de la realidad sin invadirla".

"Yarmem miraba a las personas sin artificios y sin prejuicios, y esa cualidad permanece en sus fotografías décadas después", ha concluido Méndez.