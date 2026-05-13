Celadores de todo el país se dan cita en Cantabria para abordar la humanización de los cuidados - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 13 May. (EUROPA PRESS) -

Celadores de todo el país se dan cita hasta el viernes en Cantabria en su XXV Congreso que, bajo el lema 'Dedicación y Corazón', abordará la evolución de la figura de estos profesionales, su contribución al funcionamiento del sistema sanitario y la humanización de los cuidados.

Así, desde distintas perspectivas, se reflexionará sobre la gestión de las emociones en el entorno clínico, la comunicación como herramienta terapéutica y la importancia del trabajo en equipo en la atención sanitaria.

Es por ello que la edición de este año, que combina entornos culturales y académicos para favorecer la reflexión profesional, incorpora espacios dedicados a la creatividad, el bienestar emocional y la humanización de los cuidados, con especial atención al papel de las artes, la música, el humor y la resiliencia como elementos de apoyo en el entorno hospitalario.

La primera de las jornadas se ha celebrado este miércoles en el Centro Botín, espacio que acogerá la del viernes. Mientras que la sesión del jueves tendrá lugar en la Universidad Pontificia de Comillas.

El congreso concluirá con la entrega de premios a las mejores comunicaciones y pósteres, así como con la presentación de su próxima sede en 2027.

Con esta nueva edición, el Congreso de Celadores reafirma su papel como espacio de encuentro, formación y reconocimiento para un colectivo "imprescindible" en el funcionamiento del sistema sanitario, destacando su contribución a la humanización de la asistencia y a la calidad de la atención al paciente.

A la inauguración han asistido el consejero de Salud, César Pascual; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Félix Rubial, y la coordinadora del comité organizador, Vanesa Castellanos.

Pascual ha señalado que este congreso "no es uno más", sino que se trata de un evento "revolucionario y rompedor" porque "habla de la dimensión humana" del sistema sanitario, "una de las cosas más peligrosas y olvidadas" de la sanidad moderna. "Una reivindicación silenciosa", ha insistido, de quienes muestran "cada día" que no se trata solo de cuidar y curar; que acompañar también "vale, y mucho".

"Todos sabemos una verdad incómoda, que cuando un hospital entra en crisis, un paciente tiene miedo, una familia se rompe emocionalmente ante una puerta o una madrugada en urgencias parece un campo de batalla, el sistema sanitario real no empieza en un despacho, muchas veces empieza en la mirada de un celador", ha dicho.

Con ello, el consejero ha puesto el foco en que "la gran amenaza" de la sanidad del futuro es convertirse en un sistema "técnicamente brillante y emocionalmente inhabitable". Y ahí, ha destacado, es donde el colectivo de celadores "juega un papel fundamental", aunque "poco reconocido y que no se valora en su medida".