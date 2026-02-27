Un centenar de alumnos de Camargo celebra en La Vidriera el Encuentro Marcero Escolar

Encuentro Marcero Escolar. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Vidriera de Camargo ha acogido este viernes el Encuentro Marcero Escolar, una iniciativa organizada por la Concejalía de Educación que ha reunido a cerca de un centenar de alumnos de cuatro centros del municipio para celebrar y reivindicar Las Marzas, una de las tradiciones más arraigadas de Cantabria.

El acto ha contado con la participación de los alumnos de 1º de Primaria del colegio Matilde de la Torre de Muriedas; de Infantil 5 años del Colegio Sagrada Familia de Herrera; del coro del Centro de Educación Especial Parayas, y de Infantil 3, 4 y 5 años del CEIP Juan de Herrera de Maliaño, además de profesorado y representantes municipales, entre ellos el alcalde de Camargo, Diego Movellán.

El regidor ha llamado a los escolares para reflexionar sobre la importancia de conocer y preservar las tradiciones propias "frente a otras celebraciones importadas".

Así, ha subrayado el "valor identitario y colectivo" de esta tradición secular, que se transmite de generación en generación y que forma parte de la memoria compartida de las familias cántabras, y ha animado a los escolares a mantener viva la tradición.

El acto ha acogido la intepretación de diversas marzas por parte de los escolares, como 'Ha venido marzo' (Matilde de la Torre), 'Los marceros de la Safa' (Sagrada Familia); las marzas paritarias del coro del CEE Parayas y una marzas en lengua de signos bimodal a cargo de los alumnos del Juan de Herrera. Finalmente, y ya de forma conjunta, han cantado también el Himno de Cantabria.