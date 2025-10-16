Un centenar de empresas con 900 ofertas de empleo y prácticas participarán en la III Feria de Empleo de Santander - UC

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un centenar empresas y entidades, incluyendo 18 fundaciones y asociaciones, con más de 530 ofertas de empleo y 380 de prácticas participarán el próximo martes, 21 de octubre, en la III Feria de Empleo de Santander, organizada por la Universidad de Cantabria (UC) y el Ayuntamiento de Santander, y que se celebrará en el Palacio de Exposiciones.

La Feria se celebrará entre las 9.00 y las 15.00 horas y será inaugurada oficialmente a las 10.00 horas por la rectora de la UC, Conchi López, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual. Está dirigida a estudiantes universitarios, recién titulados y personas en búsqueda activa de empleo, así como a profesionales interesados en cambiar su trayectoria laboral.

Los asistentes, que podrán acceder de manera gratuita, tendrán la posibilidad de conocer de primera mano los perfiles y competencias que demandan las empresas, interactuar con los responsables de recursos humanos y participar en conferencias y talleres enfocados en mejorar su búsqueda de empleo y marca personal.

Para ello se ha habilitado una zona de empresas, con estands informativos y la posibilidad de entrevistas rápidas; y otra zona de "desarrollo profesional" con charlas inspiradoras impartidas por expertos en el mercado laboral, empleabilidad y recursos humanos.

Durante la jornada participarán empresas de sectores tan diversos como la salud, las ingenierías, derecho, económicas, automoción, energía, alimentación, TIC y administración pública.

La nueva edición se ha presentado este jueves en el Paraninfo de la UC por el vicerrector de Estudiantes, Íñigo Casafont, y la concejala de Empleo de Santander, Isabel Gómez-Barreda.

Casafont ha resaltado la importancia de esta convocatoria como "instrumento real" de conexión entre el talento universitario y las necesidades empresariales y ha explicado que el evento está abierto no solo al estudiantado universitario, sino también a cualquier persona interesada en mejorar su situación laboral o en iniciar un nuevo proyecto profesional.

"Los asistentes podrán contactar con los responsables de recursos humanos de las entidades presentes y conocer los perfiles que demandan. Se trata de una oportunidad de conocer de primera mano la realidad del empleo en Cantabria y los ámbitos en los que se abre mayor demanda", ha dicho.

También ha destacado la atención a la diversidad de disciplinas que se enseñan en la Universidad de Cantabria. "Hemos buscado una representación completa de todos los sectores y titulaciones de nuestra universidad, desde Ciencias de la Salud hasta Derecho, Económicas o las Ingenierías. La selección se ha realizado para atender a la mayor variedad posible de áreas y, por eso, necesitábamos un espacio más amplio", ha indicado.

Por su parte, la concejala ha insistido en que la Feria no solamente es un lugar de encuentro entre las empresas y las entidades que ofertan puestos de trabajo, sino que también "es un espacio pedagógico, de orientación laboral, en el que todas las personas que acuden a la feria pueden entrar en cuatro ponencias muy interesantes" porque "no solamente estamos hablando de trabajo sino también estamos hablando de empleabilidad, de mejorar sus capacidades laborales".

Además, ha incidido en la importancia de "retener" el talento. "La Universidad forma a nuestros jóvenes y lo que queremos es que ese talento se quede aquí y que nuestros chavales tengan un futuro para su vida profesional y un proyecto de vida en Santander y en Cantabria".

CHARLAS Y NETWORKING

Paralelamente a los estands con la oferta de empleo, se han organizado cuatro charlas inspiradoras en las que se tratarán aspectos como el uso de la IA en el empleo, la proactividad en la búsqueda de oportunidades profesionales, el uso de herramientas digitales y crecimiento personal o cómo gestionar el miedo escénico. En todos los casos, las sesiones son abiertas al público y se desarrollarán en el Salón de Actos del Palacio de Festivales.

A partir de las 15.00 horas, una vez que la Feria de Empleo cierre sus puertas al público, tendrá lugar un encuentro entre todas las empresas y entidades que han colaborado en su desarrollo con el objetivo de que se conozcan y puedan compartir sinergias.