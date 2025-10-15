Un centenar de especialistas participarán en Santander en el 41º congreso de la Sociedad Española de Cirugía Taurina

SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Santander acogerá del 22 al 25 de octubre el 41º congreso nacional de la Sociedad Española de Cirugía Taurina, que reunirá a un centenar de especialistas procedentes de toda España y tendrá como sede el Hotel Chiqui.

El congreso, que será inaugurado con una conferencia a cargo de Alfonso Ussía, tendrá varias mesas de comunicación y diferentes líneas de trabajo, como la elaboración de un censo de las lesiones que ocurren en las plazas de toros de España y ponencias para poner en valor el preoperatorio.

También ofrecerá una conferencia Victorino Martín, presidente de la Fundación del Toro de Lidia y en el Espacio Ramón Vila, Andrés Amorós entrevistará a Enrique Ponce.

La alcaldesa, Gema Igual, ha presentado este miércoles el evento, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el presidente del consejo de administración de la Plaza de Toros de Santander y autor del cartel promocional del Congreso, Indalecio Sobrino, y el cirujano jefe del coso de Cuatro Caminos y presidente del comité organizador, Daniel Casanova.

Igual ha agradecido a los organizadores que hayan elegido Santander como sede del congreso, que coincide, además, con la conmemoración del 50 aniversario de la Sociedad Española de Cirugía Taurina, y que, según ha señalado, pone de relieve "el posicionamiento creciente de la ciudad en el ámbito de la tauromaquia".

"Volvemos a hablar de toros, algo habitual en Santander, porque tenemos una feria referente, una afición ejemplar, y nos caracterizamos por tener el cariño de ganaderías, toreros y de cuadrillas", ha resaltado Igual, quien también ha recordado el compromiso del Ayuntamiento con la tauromaquia y con el impulso de la Plaza de Toros de Cuatro Caminos.

Igual ha expresado su reconocimiento al trabajo de los profesionales que trabajan en la prestación sanitaria en los ruedos, y se ha referido de forma expresa "al maravilloso equipo" de la Enfermería de la Plaza de Toros de Cuatro Caminos, dirigido por el doctor Casanova, y formado por cuatro cirujanos, cuatro anestesistas y cinco enfermeras.

También ha puesto de manifiesto "la confianza plena de Santander" en ese equipo de enfermería y ha resaltado "su nivel" y su "constante reciclaje en su preparación".

Asimismo ha elogiado la "profesionalidad y generosidad" de la trayectoria de Daniel Casanova, y ha significado su cargo como presidente de la Asociación Europea de Cirugía.

Por su parte, Sobrino ha agradecido el apoyo de la alcaldesa "al mundo de los toros", y ha destacado la relevancia de este congreso para reconocer, en nombre de todos los toreros, "lo fundamental que es para ellos la presencia del médico en el callejón". También ha relatado que ha representado en su obra un cirujano taurino "rodeado de luz, frente a una sombra en forma de toro".

De otro lado, Casanova ha explicado que, en este congreso, los profesionales tendrán la oportunidad de "refrescar los conocimientos que hay en este tipo de heridas, así como las mejoras que pueden realizarse de cara al futuro".

Casanova se ha sumado al reconocimiento "a los importantes profesionales" con los que cuenta el Hospital Valdecilla y ha recalcado la importancia y la peculiaridad de la cirugía taurina. "Uno está viendo el trauma en directo y tiene que aplicar sus conocimientos en directo, algo que no ocurre en ningún otro ámbito de la medicina", ha descrito.