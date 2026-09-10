Un centenar de personas se concentra a las puertas de Peña Herbosa en apoyo al comité de empresa del Gobierno

Bomberos forestales recrean la extinción de un incendio durante la concentración en Peña Herbosa - EUROPA PRESS

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) - Alrededor de un centenar de personas se ha concentrado en la tarde de este jueves a las puertas de la sede del Gobierno de Cantabria, en Peña Herbosa, en apoyo al comité de empresa (UGT, CCOO, SIEP, CSIF, TU, SUC e Independientes) del Ejecutivo coincidiendo con la celebración de la reunión de la mesa negociadora con la Consejería de Presidencia para el nuevo convenio colectivo del personal laboral.

Entre pitos, bocinas y petardos, los asistentes han reivindicado con pancartas y carteles mejoras salariales. 'Urrutia menos cuento, paga más' es uno de los lemas bajo los que se ha desarrollado la concentración, donde ha sido especialmente visible la presencia de bomberos forestales.

En concreto, un grupo de aproximadamente unos diez efectivos ha escenificado la extinción de un incendio, representado por los petados, con palas apafuegos.

La reunión de la mesa negociadora ha comenzado a las 16.30 horas en Peña Herbosa, sede que ha mantenido cerradas tanto las puertas como la verja de entrada, después de cuatro días de encierro de miembros de los sindicatos del comité de empresa en el mismo edificio para forzar la negociación.

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, convocó a principios de semana la reunión para este jueves, con el fin de continuar las conversaciones con los empleados públicos.

Por otra parte, los representantes sindicales de la Junta de Personal del Gobierno de Cantabria han denunciado que la Consejería no les permitió acceder esta mañana a la sala donde se lleva a cabo el encierro.

Según detallaron, el motivo de la visita era mostrar su apoyo "personalmente, saludarles y verificar sus condiciones de bienestar", algo a lo que les instaron hacer por vía telefónica, lamentaron.