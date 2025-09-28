Un centenar de personas optan a las tres VPO de alquiler asequible de Orejo

Las primeras construidas de las 285 que promueve el Gobierno

SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las tres primeras viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler asequible promovidas por el Gobierno de Cantabria y construidas en Orejo (Marina de Cudeyo) han recibido un centenar de solicitudes.

En concreto, Gesvican ha registrado 97 inscripciones de otras tantas personas interesadas en participar en el sorteo de estos pisos públicos, habilitados en un local comercial inutilizado y propiedad de esta empresa pública, dependiente de la Consejería de Fomento que promovió la urbanización de VPO donde se ubican.

Son las tres primeras de las 285 viviendas de alquiler asequible que impulsa el Ejecutivo autonómico --en municipios como Reinosa, Santillana del Mar, Santa Cruz de Bezana, Torrelavega, Laredo, Polanco o Santoña-- y que ha sufragado el 70 por ciento de los más de 225.800 euros invertidos en las de Orejo, mientras que el 30% restante corresponde a fondos europeos.

Estos pisos tienen 51, 62 y 70 metros cuadrados útiles de superficie y se alquilarán por entre 300 y 420 euros mensuales, en función de su tamaño y a razón de 6 euros el m2, dos euros menos del tope máximo. El pago es compatible con las ayudas al alquiler del Gobierno.

Los aspirantes deben cumplir una serie de requisitos, como no disponer de una vivienda en propiedad, establecer en estas de Marina de Cudeyo su domicilio habitual o tener ingresos de entre 18.000 y 32.400 euros anuales.

Los nuevos pisos, ubicados en una planta baja, destacan por sus estándares de calidad y eficiencia energética, ya que cuentan con una instalación de aerotermia con calefacción por suelo radiante, entre otras características.

La idea del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga es multiplicar por dos, para cuando acabe la legislatura, las 409 viviendas que había en el parque público de Gesvican, y al que se suman ahora las tres construidas en Orejo y a cuyo alquiler optan un centenar de personas. Esto supone una media de más de 30 interesados por vivienda.